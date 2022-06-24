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保守黨在兩場國會補選慘敗 英相強生堅持「持續前進」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國首相強生，攝於23日。法新社
英國首相強生，攝於23日。法新社

英國23日舉行兩場國會下議院議席的補選，首相強生率領的保守黨均告歷史性慘敗，黨主席道登（Oliver Dowden MP）引咎辭職，但強生堅稱自己將「持續前進」。

Sky News報導，保守黨在英格蘭西南部德文郡（Devon）蒂威頓和荷尼頓（Tiverton and Honiton）鐵票區以6千多票敗給在野的自由民主黨（Liberal Democrats），並目睹前次大選的2萬4千多票（約40.6%）多數優勢消失得無影無蹤，更創下該黨遭逆轉的紀錄。

同一時間，保守黨也丟掉了英格蘭北部西約克郡（West Yorkshire）的韋克費德（Wakefield）選區。此地是保守黨於2019年攻下的「紅牆」（Red wall）選區之一，但在23日的補選還給最大在野黨的工黨。

在補選結果出爐後，擔任黨主席（Party Chairman）的道登宣布下台。他在辭呈告訴兼任黨魁的強生，「我們不能繼續一切照舊」。

不過，根據新聞聯合社（PA）的報導，正在非洲盧安達出席大英國協政府首長會議的強生堅稱他將「傾聽」選民、但「持續前進」。衛報則指出，強生給道頓的回函避開了要為保守黨補選失利承擔責任。

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