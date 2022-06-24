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美日韓領袖擬於北約峰會首日會談 可能討論北韓威脅

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本首相岸田文雄（右）與南韓總統尹錫悅（左）。歐新社
日本首相岸田文雄（右）與南韓總統尹錫悅（左）。歐新社

韓聯社報導，美日韓領袖有望在西班牙馬德里舉辦的北約（NATO）峰會首日舉行領袖會談，將討論日益嚴峻的北韓核武威脅。距離上次美日韓領袖在北約峰會舉行會談，已過了超過四年。

朝日新聞報導，日本政府正爭取在29日舉行美日韓領袖會談。南韓總統辦公室消息人士也稱這場會談很可能成行。

不過，朝日新聞援引日本外務省官員說法稱，日本研判南韓在二次世界大戰徵用工議題還沒有提出具體解決方案，因此內部有人對北約峰會期間舉行會談持慎重態度，目前考慮以領袖短暫站立交談形式見面。

讀賣新聞指出，儘管南韓總統尹錫悅表現出希望改善日韓關係的意願，目前正在朝著暫緩舉行正式首腦會談的方向，調整北約峰會期間的行程安排。分析指出，日本下月10日舉行參議院選舉，日本政府可能擔心全面討論改善日韓關係會拖累選情。

美國總統拜登（右）與南韓總統尹錫悅（左）今年5月22日參觀京畿道平澤烏山空軍基地的南韓空軍作戰司令部航空宇宙作戰本部。歐新社
美國總統拜登（右）與南韓總統尹錫悅（左）今年5月22日參觀京畿道平澤烏山空軍基地的南韓空軍作戰司令部航空宇宙作戰本部。歐新社

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