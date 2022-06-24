美日韓領袖擬於北約峰會首日會談 可能討論北韓威脅

韓聯社報導，美日韓領袖有望在西班牙馬德里舉辦的北約（NATO）峰會首日舉行領袖會談，將討論日益嚴峻的北韓核武威脅。距離上次美日韓領袖在北約峰會舉行會談，已過了超過四年。

朝日新聞報導，日本政府正爭取在29日舉行美日韓領袖會談。南韓總統辦公室消息人士也稱這場會談很可能成行。

不過，朝日新聞援引日本外務省官員說法稱，日本研判南韓在二次世界大戰徵用工議題還沒有提出具體解決方案，因此內部有人對北約峰會期間舉行會談持慎重態度，目前考慮以領袖短暫站立交談形式見面。

讀賣新聞指出，儘管南韓總統尹錫悅表現出希望改善日韓關係的意願，目前正在朝著暫緩舉行正式首腦會談的方向，調整北約峰會期間的行程安排。分析指出，日本下月10日舉行參議院選舉，日本政府可能擔心全面討論改善日韓關係會拖累選情。