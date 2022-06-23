快訊

台股還沒跌夠？ 法人認為現在要做「這件事」

阿富汗大地震 神學士向國際求援

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
阿富汗地震災情驚人，塔利班希望國際取消制裁，但西方目前傾向緊急援助。（Wikimedia Commons）
阿富汗地震災情驚人，塔利班希望國際取消制裁，但西方目前傾向緊急援助。（Wikimedia Commons）

西方會因為天災人禍，就提供塔利班（或譯神學士）援助嗎？阿富汗境內22日發生大地震，造成上千人死傷，救援隊也因為大雨與土石流而無法深入災區救援。塔利班呼籲國際取消制裁，對災民進行人道援助。塔利班先前因佔領阿富汗，西方以侵害人權為由不願交往，並實施經濟制裁，要求改女權、人權才能鬆綁。

塔利班希望取消制裁

根據《英國廣播公司》報導，阿富汗近日爆發大地震，導致分別已超過1000人死亡與受傷，外加阿富汗地形崎嶇山多，連日的大雨帶來了土石流，也增加救援隊深入災區救災的難度。塔利班官員22日表示，政府財務因制裁而困窘，無法協助民眾度過地震難關，希望國際解除制裁。

該名官員也強調，這次地震災情史無前例，希望能大規模解除制裁。由於嚴重的土石流，許多失蹤人口仍未統計完成，雖然聯合國派駐鄰國巴基斯坦的醫護隊已經進駐，並提供醫療服務，且直升機也開始進入災區，但仍顯得杯水車薪。國際上，也有NGO設法派遣醫療隊支援。

西方仍未鬆口

不過塔利班過去也曾拒絕過國際醫療團進駐，且西方目前仍因塔利班侵害女權、推翻政府，而不願承認塔利班在阿富汗的統治。而阿富汗又位處地震好發帶，但國家長年戰亂、缺乏醫療基礎建設下，過去10年已超過7000位民眾因地震身亡。

根據《衛報》報導，聯合國秘書長古特雷斯呼籲全世界動起來，協助阿富汗度過難關。美國國安顧問蘇利文對此也表示哀悼，已經請國際開發署評估如何幫助阿富汗，但並未明言是否要取消制裁；歐盟阿富汗特使尼可拉森則釋出善意，表示歐盟願意提供緊急協助。

【更多精采內容，詳見

阿富汗 地震 強震 神學士 塔利班

延伸閱讀

阿富汗規模6.1強震…19位家人不幸遇難 五旬婦痛哭：我承受不了

傷之國度：阿富汗大地震超過1,000人死亡的悲痛救援危機

阿富汗強震至少1000死1500傷 美表悲痛願伸援

阿富汗東部強震至少1000人喪命 聯合國出手援助

相關新聞

俄前安全官員傳遭槍殺 曾負責保管普亭的「核足球」

英國太陽報報導，俄國前聯邦安全局上校、53歲的齊敏（Vadim Zimin）22日被家人發現在莫斯科州克拉斯諾戈爾斯克（...

阿富汗規模6.1強震…19位家人不幸遇難 五旬婦痛哭：我承受不了

阿富汗（Afghanistan）東部6月22日發生規模6.1強震，造成最少1,100人死亡、1,650人受傷。當地很多阿富汗人也與多名家人同住，只要有一間房屋倒塌，就會有多人的生命被奪走。更有居民一下子就痛失...

阿富汗大地震 神學士向國際求援

西方會因為天災人禍，就提供塔利班（或譯神學士）援助嗎？阿富汗境內22日發生大地震，造成上千人死傷，救援隊也因為大雨與土石流而無法深入災區救援。塔利班呼籲國際取消制裁，對災民進行人道援助。塔利班先前因佔領阿富汗...

翁山蘇姬遭秘密轉移 東協難過問緬甸

還有誰能關注緬甸的民主？據《美聯社》22日透露，緬甸前國務資政翁山蘇姬被軍政府轉移關押，未來將持續面臨多項罪名的審判；同時，東南亞國協也邀請緬甸國防部長參加部長級例會，過去東協曾對緬甸軍政府推翻民選的翁山蘇姬表達不滿...

停飛約1年4個月 全日空復飛波音777

2020年起因接連出現發動機故障，遭日本政府下令停飛的波音777部分機型，全日空（All Nippon Airways）...

從台灣到歐盟 民主如何對抗「數位鐵幕」？

德國之聲第15屆全球媒體論壇於6月20日至21日在德國波恩舉行，主題為「塑造明天，從現在做起」。負責推動數位政策的台灣行政委員唐鳳21日透過視訊出席「數位鐵幕」對談，在談及當代民主社會面臨的假訊息挑戰時，她認為直接刪文下架不是最好的方法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。