阿富汗大地震 神學士向國際求援
西方會因為天災人禍，就提供塔利班（或譯神學士）援助嗎？阿富汗境內22日發生大地震，造成上千人死傷，救援隊也因為大雨與土石流而無法深入災區救援。塔利班呼籲國際取消制裁，對災民進行人道援助。塔利班先前因佔領阿富汗，西方以侵害人權為由不願交往，並實施經濟制裁，要求改女權、人權才能鬆綁。
塔利班希望取消制裁
根據《英國廣播公司》報導，阿富汗近日爆發大地震，導致分別已超過1000人死亡與受傷，外加阿富汗地形崎嶇山多，連日的大雨帶來了土石流，也增加救援隊深入災區救災的難度。塔利班官員22日表示，政府財務因制裁而困窘，無法協助民眾度過地震難關，希望國際解除制裁。
該名官員也強調，這次地震災情史無前例，希望能大規模解除制裁。由於嚴重的土石流，許多失蹤人口仍未統計完成，雖然聯合國派駐鄰國巴基斯坦的醫護隊已經進駐，並提供醫療服務，且直升機也開始進入災區，但仍顯得杯水車薪。國際上，也有NGO設法派遣醫療隊支援。
西方仍未鬆口
不過塔利班過去也曾拒絕過國際醫療團進駐，且西方目前仍因塔利班侵害女權、推翻政府，而不願承認塔利班在阿富汗的統治。而阿富汗又位處地震好發帶，但國家長年戰亂、缺乏醫療基礎建設下，過去10年已超過7000位民眾因地震身亡。
根據《衛報》報導，聯合國秘書長古特雷斯呼籲全世界動起來，協助阿富汗度過難關。美國國安顧問蘇利文對此也表示哀悼，已經請國際開發署評估如何幫助阿富汗，但並未明言是否要取消制裁；歐盟阿富汗特使尼可拉森則釋出善意，表示歐盟願意提供緊急協助。
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