翁山蘇姬遭秘密轉移 東協難過問緬甸

還有誰能關注緬甸的民主？據《美聯社》22日透露，緬甸前國務資政翁山蘇姬被軍政府轉移關押，未來將持續面臨多項罪名的審判；同時，東南亞國協也邀請緬甸國防部長參加部長級例會，過去東協曾對緬甸軍政府推翻民選的翁山蘇姬表達不滿，但如今緬甸雖受英美等國制裁，卻依然故我。

翁山面臨11項指控

根據《美聯社》報導，緬甸全民盟領袖、前國務資政翁山蘇姬22日遭軍政府轉移關押地點，原本翁山是在自家被軟禁，但據透露軍政府將她多次轉移到不同地點關押。翁山面臨軍政府包括貪汙等11項重罪指控，每項都至少判處15年有期徒刑。

原本緬甸2020年底的大選讓翁山蘇姬領導的全民盟執政，但軍政府在2021年2月發動政變，將翁山政權推翻並逮捕全民盟官員與反對人士，緬甸民眾對此不滿上街抗議，但遭到軍政府強力鎮壓，目前至少已拘留11174人，軍政府領導人敏昂來宣稱以過渡軍事委員會統治，等局勢穩定再重新大選。

東協使不上力

當時，東協的主席國是汶萊，對於緬甸政變表示不滿，許多會議甚至不邀請緬甸出席，但2022年的輪值主席國換成柬埔寨，對緬甸態度便轉為親善，據《美聯社》另一篇報導指出，即使有超過600個公民團體連署要求抵制，東協近日還是邀請緬甸國防部長參加會議，也讓外界擔心緬甸政變的危機將無法解決。

《CNN》提到，緬甸自從政變後，境內不滿軍政府的武裝團體也伺機作亂，由於緬甸國土幅員遼闊，多高山等崎嶇地形，也無力平定所有叛軍，讓國家陷入混亂。西方國家對緬甸持續施加經濟制裁，包括禁止國營企業出口奢侈珠寶等，但軍政府目前仍未屈服。

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