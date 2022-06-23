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阿富汗規模6.1強震…19位家人不幸遇難 五旬婦痛哭：我承受不了

香港01／ 記者房伊媚、王慧珊／報導
阿富汗東部22日發生規模6.1強震，造成最少1,100人死亡、1,650人受傷。歐新社
阿富汗東部22日發生規模6.1強震，造成最少1,100人死亡、1,650人受傷。歐新社

阿富汗（Afghanistan）東部6月22日發生規模6.1強震，造成最少1,100人死亡、1,650人受傷。當地很多阿富汗人也與多名家人同住，只要有一間房屋倒塌，就會有多人的生命被奪走。更有居民一下子就痛失了十多名家人。

50歲女子哈瓦（Hawa）的19位家人都遇難。躺在醫院病床上、害怕未來孤身一人的她滿臉是淚水，多次悲痛地反問：「我未來還可以去哪裡？」。護士試圖讓她平靜下來，溫柔地和她說話，撫摸著她的額頭。

哈瓦之後嘆了一口氣並說，「我的家人都已遇難，我不能再說話，我的心承受不了。」

而另一名來自帕克提卡省（Paktika）的45歲農夫Dadmir Khan指，地震發生時，他感覺就像發生大爆炸一樣，他更數次摔倒在地。他7歲的兒子、3名分別為4歲、3歲、及2歲的女兒，以及65歲的母親，都在地震中喪生。其餘家人也在地震中受傷，正在醫院接受治療，但他仍很擔心他們的情況。

Dadmir Khan說：「他們（家人）的身體狀況不佳，因為醫院中沒有足夠的藥物。」他希望能將家人轉移到其他地方接受治療。

阿富汗東部22日發生規模6.1強震，造成最少1,100人死亡、1,650人受傷。歐新社
阿富汗東部22日發生規模6.1強震，造成最少1,100人死亡、1,650人受傷。歐新社
阿富汗東部22日發生規模6.1強震，造成最少1,100人死亡、1,650人受傷。歐新社
阿富汗東部22日發生規模6.1強震，造成最少1,100人死亡、1,650人受傷。歐新社

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文章授權轉載自《香港01》

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