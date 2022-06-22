跟不上Fed升息腳步 亞洲貨幣跌至多年低點

美國聯準會（Fed）貨幣政策大幅轉鷹，升息速度快馬加鞭，與亞洲諸國央行對收緊政策較有耐心、即使升息也緩步為之的態度大相逕庭，導致亞幣對美元普遍陷入相對弱勢。

亞幣22日全面對美元重挫，日圓、菲律賓披索和韓元分別貶到24年、16年和13年來最低，反映亞洲央行提高利率腳步遙遙落後美國聯準會（Fed）。

日圓兌美元22日一度重挫1.2%，首度突破1998年136.58的谷底，因日本銀行（央行）堅守低利率，使美日之間利差拉得更大。

菲律賓披索22日盤中兌美元匯價重貶0.7%，報54.635披索兌1美元，是2005年11月來最低價位。韓元兌美元匯率滑落 1,297.85：1，是2009年7月來最弱。泰銖和人民幣分別對美元重貶至少0.4%。

儘管香港金融管理局（名副其實的央行）本月來累計已斥資百億美元（港幣781億元）拉抬港幣，光是21日就買入港幣208億元，港幣仍在交易區間7.75-7.85兌1美元的低檔徘徊。

彭博資訊報導，各國情況如菲律賓經常帳赤字日益擴大和南韓面臨地緣政治風險升高，也加劇本幣貶值壓力。

瑞典北歐斯安銀行（SEB）駐新加坡亞洲策略主管維克多利諾說：「央行釋出的利率訊號正變成驅動亞洲貨幣更大的力量。央行因應通膨慢半拍的國家，貨幣貶值壓力將加劇，特別是此時Fed正持續積極升息。」Fed主席鮑爾已表示，7月可能再升息3碼（0.75個百分點）或2碼。

馬來亞銀行資深外匯策略師黃經隆說：「全球成長顧慮、通膨顧慮和金融情勢緊縮疑慮發酵，持續抑制風險胃納。日本除外的亞洲央行，凡是被認為落後曲線的，都可能進一步被邊緣化，例如新台幣和泰銖。」

菲律賓和馬來西亞的央行已開始收緊貨幣政策，但升息步調比美國緩慢。印尼央行總裁瓦吉耶表示，除非見到基本通膨壓力，否則無須急著提高利率。泰國也避免倉卒升息，選擇藉平抑民生必需品價格緩和通膨。