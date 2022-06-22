金磚峰會明天登場 印度擬抵制大陸宣揚反美

中國大陸國家主席習近平擬利用今年金磚國家峰會做為平台，凸顯他正努力建立有別於美國主導國際秩序的另一條出路。但知情的印度官員透露，印度將在這件事上唱反調。

彭博資訊引述知情官員報導，印度談判代表將尋求確保峰會中任何聯合聲明基調是中立的，阻止中國大陸和俄國藉峰會的場合在反制美國和其盟友的宣傳戰上取得勝果。莫迪政府還打算延後中國大陸為擴大金磚成員國數量所做的努力。金磚國家領導人線上峰會預計明天登場，出席者包括習近平，俄羅斯總統普亭、印度總理莫迪、南非總統拉瑪佛沙、巴西總統波索納洛，和其他新興市場國家領導人，峰會主題為「促進高品質夥伴關係，共創全球發展的時代」。

印度外交部發表聲明中說：「金磚國家已成為討論和審議所有開發中國家共同關切問題的平台。」金磚成員國領導人將討論聯盟內部「在反恐、貿易、衛生、傳統醫藥及環境等領域的合作」，防疫和多邊機構改革問題也在討論話題之列。

在俄國入侵烏克蘭的前幾周，俄中領導人宣布「兩國合作無止境」，可能把這次金磚國家峰會變成宣傳他們對全球秩序遠景的工具。習近平預計今（22）日發表演說，為今年度的金磚國家峰會定調。