韓製火箭「世界號」自主發射成功 正式開啟宇航之路

韓國今天成功發射自主研製的運載火箭世界號（KSLV-II），載送模擬實驗衛星進入距離地面700公里的低地軌道，韓國總統尹錫悅表示，「現在我國正式開啟從地面邁向宇宙的道路」。

負責世界號研發計畫的韓國航空宇宙研究院（航宇研）今天下午4時進行世界號第二次發射，運載的模擬實驗衛星在發射40多分鐘後首次與地面通訊，韓國科技部第一次長吳泰錫隨後正式宣布這次發射成功。

韓聯社報導，尹錫悅在與研發團隊的視訊會議中聽聞確認世界號成功發射後拍手恭賀，豎起雙手大拇指表達肯定，他也說，「這是30年來挑戰的禮物」，「現在我們大韓民國國民，還有我們青年的夢想將飛向宇宙」。

尹錫悅對這段時間以來為火箭研發努力不懈的航宇研研發團隊及所有參與企業相關人士致謝，「未來我國做為在宇航產業數一數二的國家，讓我們共同努力往強國發展」，並強調會實現政見，為宇航產業提供系統性支援。

前總統文在寅也透過臉書發文，稱讚航宇研「完成了大事」，並表示下一個目標就是月球，「讓韓國振翅邁向宇宙時代」。

韓國在1989年成立航宇研，開始投入火箭研發，世界號是第一架完全由韓國產學界自主研製的運載火箭，這次成功試射也代表韓國更進一步掌握火箭研製及自主發射火箭的技術與能力。包括美國、中國在內，目前全世界只有9國能自行發射火箭，其中僅6國能發射一公噸以上實用級衛星。

世界號去年10月進行的第一次發射因固定裝置鬆脫導致氧化劑外洩，因此未能成功將模擬衛星送入軌道，這次修正強化後重新發射，也驗證韓國自主開發的「75公噸液體火箭引擎」性能，規劃繼續用於韓國各種大型、小型火箭開發計畫。

這次成功試射後，韓國政府規劃一邊進行世界號性能強化，一邊著手開發新世代火箭，預計在8年內投入1兆9330億韓元（約新台幣471億元），進行包括發射低軌道大型衛星、自主發射月球登陸船等計畫。