以色列四年五度大選 納坦雅胡有望回歸

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】以色列選舉選不完！2021年上任的總理貝內特20日宣布，將解散國會重新大選。因他領導的多元政府立場大相逕庭，而黨內有同志無法接受憤而出走，加上內閣有輪流執政協議，貝內特因此順勢宣布內閣總辭。這是以色列4年內5度大選，而被硬推下台的前總理納坦雅胡仍覬覦著總理之位。

國會突然解散

根據《英國廣播公司》與《CNN》報導，以色列總理貝內特宣布解散政府，將於10月底舉行大選。由於原本聯合內閣在國會120席佔有61席，但因為內閣陸續有人無法接受貝內特施政時，需要在6、7個政黨中妥協的狀況，因此到上周同黨議員奧爾巴赫退出聯合內閣，其他人都想跳船下，貝內特只好解散國會。

這次宣布解散國會事出突然，據以色列媒體透露，連國防部長與內政部長都不知道這件事；而解散國會也需要投票，若下周通過，貝內特就會下台，「擁有未來」黨魁拉皮德則成為過渡期的總理。兩人原本在組成內閣時，就有協議要互換執政、平分任期。

納坦雅胡有望回歸

這對於國會最大黨聯合黨黨魁、前以色列總理納坦雅胡來說利多，由於上次選舉後，各黨唯一目標就是終結納坦雅胡執政，因此才組成立場差異極大的聯合內閣，連阿拉伯政黨都加入。但納坦雅胡手握29席，遠比擁有未來黨的17席還要多，未來選舉若各黨不願再聚結，對想東山再起的納坦雅胡非常有利。

納坦雅胡想要透過擔任總理，豁免以色列司法單位對他的濫權與貪污調查。如果解散國會的決議通過，這將會是以色列4年來第5次選舉根據以色列電視台「Channel 12 TV」預測，若隔天馬上選舉，納坦雅胡有望取得58席，距離重回首相僅一步之遙。

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