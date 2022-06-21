快訊

恩恩爸批新北把人命當阿貓阿狗「靠吹哨者才知真相」

女老師斜槓變IS恐怖分子 沒被洗腦卻教孩童發動恐攻

跟遠近馳名的父親斷絕關係！馬斯克之子申請改名、變性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

以色列四年五度大選 納坦雅胡有望回歸

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
以色列政府僅1年恐再度面臨解散命運。（Photo from @naftalibennett via Twitter）
以色列政府僅1年恐再度面臨解散命運。（Photo from @naftalibennett via Twitter）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】以色列選舉選不完！2021年上任的總理貝內特20日宣布，將解散國會重新大選。因他領導的多元政府立場大相逕庭，而黨內有同志無法接受憤而出走，加上內閣有輪流執政協議，貝內特因此順勢宣布內閣總辭。這是以色列4年內5度大選，而被硬推下台的前總理納坦雅胡仍覬覦著總理之位。

國會突然解散

根據《英國廣播公司》與《CNN》報導，以色列總理貝內特宣布解散政府，將於10月底舉行大選。由於原本聯合內閣在國會120席佔有61席，但因為內閣陸續有人無法接受貝內特施政時，需要在6、7個政黨中妥協的狀況，因此到上周同黨議員奧爾巴赫退出聯合內閣，其他人都想跳船下，貝內特只好解散國會。

這次宣布解散國會事出突然，據以色列媒體透露，連國防部長與內政部長都不知道這件事；而解散國會也需要投票，若下周通過，貝內特就會下台，「擁有未來」黨魁拉皮德則成為過渡期的總理。兩人原本在組成內閣時，就有協議要互換執政、平分任期。

納坦雅胡有望回歸

這對於國會最大黨聯合黨黨魁、前以色列總理納坦雅胡來說利多，由於上次選舉後，各黨唯一目標就是終結納坦雅胡執政，因此才組成立場差異極大的聯合內閣，連阿拉伯政黨都加入。但納坦雅胡手握29席，遠比擁有未來黨的17席還要多，未來選舉若各黨不願再聚結，對想東山再起的納坦雅胡非常有利。

納坦雅胡想要透過擔任總理，豁免以色列司法單位對他的濫權與貪污調查。如果解散國會的決議通過，這將會是以色列4年來第5次選舉根據以色列電視台「Channel 12 TV」預測，若隔天馬上選舉，納坦雅胡有望取得58席，距離重回首相僅一步之遙。

【更多精采內容，詳見

以色列 內閣

延伸閱讀

以色列國會將解散 外長拉皮德預計接任臨時總理

以色列神秘多門古墓驚見詛咒石碑 血紅字跡要所有人不准進入

管制半自動步槍 國會難通過禁售令 冀提高買槍年齡到21歲

全球首國！加拿大將在每支香菸標示警語 想不看都難

相關新聞

緬甸軍的「吹噓殺人賽」：手機曝光軍人虐殺暴行

「兄弟，我不得不砍下他們的頭，這過程需要嘗試五到六次...」《自由亞洲電台》（Radio Free Asia）日前取得一位緬甸軍人遺失的手機，再一次證實緬甸軍人的殺人暴行。從手機的照片裡，可見約30名男性雙手被反綁並扣押在寺廟、一名臉部浮腫流血的年輕人被威脅望向鏡頭、5名被殺害的男性遺體堆積在路旁，以及手機主人的自拍照片等。手機裡其中一則影片更是殘酷揭露，手機主人和另外兩位緬甸軍人互相吹噓彼此如何殺人、殺了多少人。

美國會國防授權法案草案 助台自我防衛

美國國會已開始針對美國國防部2023財政年度國防支出展開審查。參眾兩院的國防授權法案草案中均提到協助台灣自我防衛，並規劃...

俄募兵月薪12萬台幣 上戰場卻拿破槍賣命 數百人要解約

俄國進軍烏克蘭近四個月，官兵傷亡慘重，俄國政府祭出豐厚薪資，加緊募兵前往烏克蘭作戰。但因全面動員役齡軍人可能顯示戰事不如俄國媒體所言這麼順利，也可能引起反彈，克里姆林宮仍未下令全面動員。

以色列國會將解散擬10月大選 拜登訪前政局動盪

以色列總理班奈特脆弱的執政聯盟難以抵擋日增的壓力後，班奈特今天宣布，下週將解散國會，預計由外長拉皮德接任臨時總理。據報以...

以色列四年五度大選 納坦雅胡有望回歸

以色列選舉選不完！2021年上任的總理貝內特20日宣布，將解散國會重新大選。因他領導的多元政府立場大相逕庭，而黨內有同志無法接受憤而出走，加上內閣有輪流執政協議

熱浪來襲、能源需求急增 歐洲如何填補缺口？

俄羅斯輸往歐洲的天然氣再次供不應求，加上今年熱浪提早席捲南歐，加劇各界對歐洲大陸可能難以在冬季之前填滿天然氣儲存設施的擔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。