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報答311援助 日福島大規模養殖業者願協助進口台灣石斑

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本產經新聞在台支局長矢板明夫報導，日本福島縣的大型養殖業者「林養魚場」表示，一直想報答台灣在日本311大地震提供的援助，宣稱「願協助進口台灣石斑魚到日本」。（擷取自臉書）
日本產經新聞在台支局長矢板明夫報導，日本福島縣的大型養殖業者「林養魚場」表示，一直想報答台灣在日本311大地震提供的援助，宣稱「願協助進口台灣石斑魚到日本」。（擷取自臉書）

中國大陸13日起暫停台灣石斑魚進口，台灣業者因此陷入困境。日本產經新聞在台支局長矢板明夫報導，日本福島縣的大型養殖業者「林養魚場」表示，一直想報答台灣在日本311大地震提供的援助，宣稱「願協助進口台灣石斑魚到日本」。

「林養魚場」是日本老字號養殖業者之一，擁有全日本最大規模鮭魚養殖場。報導指出，該養殖場會長林慎平是親台派人士，還曾擔任「日本李登輝之友會」福島分會會長。林慎平表示，他一直想找機會回報台灣在日本311大地震期間所提供的援助，並表示日本已有幾間主要壽司連鎖店有興趣進口石斑魚。

發表矢板明夫個人意見的臉書專頁「矢板明夫俱樂部 Yaita Akio」貼文指出，林先生準備先進口2～3噸石斑魚，讓相關餐廳業者試吃，並安排摸索適合日本消費者口味的料理方法；之後會組織考察團到台灣，親眼確認石斑魚的養殖狀況等，然後正式開啟石斑魚的進口。

石斑 漁民 日本

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