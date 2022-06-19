報答311援助 日福島大規模養殖業者願協助進口台灣石斑
中國大陸13日起暫停台灣石斑魚進口，台灣業者因此陷入困境。日本產經新聞在台支局長矢板明夫報導，日本福島縣的大型養殖業者「林養魚場」表示，一直想報答台灣在日本311大地震提供的援助，宣稱「願協助進口台灣石斑魚到日本」。
「林養魚場」是日本老字號養殖業者之一，擁有全日本最大規模鮭魚養殖場。報導指出，該養殖場會長林慎平是親台派人士，還曾擔任「日本李登輝之友會」福島分會會長。林慎平表示，他一直想找機會回報台灣在日本311大地震期間所提供的援助，並表示日本已有幾間主要壽司連鎖店有興趣進口石斑魚。
發表矢板明夫個人意見的臉書專頁「矢板明夫俱樂部 Yaita Akio」貼文指出，林先生準備先進口2～3噸石斑魚，讓相關餐廳業者試吃，並安排摸索適合日本消費者口味的料理方法；之後會組織考察團到台灣，親眼確認石斑魚的養殖狀況等，然後正式開啟石斑魚的進口。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言