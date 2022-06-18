約翰遜：明年「歐歌賽」可在烏克蘭舉辦

（德國之聲中文網）在德法意三國領導人本周訪問基輔之後，英國首相約翰遜也於周五到訪烏克蘭，並向該國總統澤連斯基許諾，將提供長期的支持。他在返回倫敦之後對媒體表示，由於烏克蘭戰事持續時間拉長，國際社會不應該產生一種“烏克蘭問題疲勞症”。

“俄羅斯人還在步步為營地推進攻勢，我們必須要表明自己堅信的信念，那就是烏克蘭能夠並且終將取得勝利”，約翰遜說。

此外，約翰遜還建議下一屆“歐洲歌唱大賽”（ESC）在烏克蘭舉行。他講述道，自己周五訪問基輔時發現，這座城市已經比幾周前更加富有活力，“基輔或者另一個安全的烏克蘭城市，將會是（歐洲歌唱大賽）非常棒的舉辦地”，他還補充道，距離下屆歐歌賽還有將近一年的時間，“還有一年！這應該沒問題的。”

烏克蘭軍方：武器裝備戰損嚴重

根據烏克蘭一名高級將領透露，從俄羅斯入侵以來，烏克蘭軍隊已經遭受了嚴重的裝備損失。“到今天為止，我們因為交戰而造成的武器裝備折損率估計在三成到四成左右，有時可能還高達五成”，弗拉基米爾·卡爾彭科准將在接受美國《國防》雜志（National Defense）采訪時說，“我們估計損失了1300輛步兵戰車、400輛坦克和700門火炮系統。”

目前烏克蘭戰事主要集中在東部地區。盧甘斯克州的首府、戰略要地北頓涅茨克（Sjewjerodonezk ）是雙方交戰的重點。周五，俄軍再次對那裡的阿佐特化工廠實施了轟炸襲擊。烏克蘭方面稱，該廠區的地下防空洞裡目前躲藏著超過560名平民，其中包括38名兒童。

烏克蘭首席和談代表阿拉恰米亞（David Arachamija）表示，基輔方面決定在本國軍隊展開反攻之後，到8月底才重啟與俄羅斯的和平談判。他在接受美國之音采訪時說，屆時烏克蘭將會在談判中佔據更為有利的地位。在戰爭爆發之後不久，俄烏雙方就開啟了和平談判，不過並未取得實質進展。

俄羅斯媒體攻勢：美國軍人“現身說法”

另據報道，俄羅斯媒體播放了兩名美國退伍軍人的“自白”視頻，這二人都是在為烏克蘭軍隊作戰時被俘虜的。他們在視頻中講述道，自己是因為聽信了西方的“宣傳”才相信“俄羅斯人都是壞人”。

俄羅斯國家電視台“今日俄羅斯”（RT）報道稱，這兩人都來自美國阿拉巴馬州，是作為志願者加入烏克蘭軍隊參與戰鬥的，他們在東部城市哈爾科夫和俄軍進行交戰，在撤退躲藏多個小時之後，他們向俄軍投降。

目前尚不清楚這兩名美國退伍軍人是在怎樣的情況下錄制了這些視頻講話。

其中一個美國人還在接受另一家親克裡姆林宮的媒體采訪時辯護稱，自己是因為聽信了西方的“宣傳”才決定參戰的。“但是西方媒體並沒有告訴我們，烏克蘭軍隊是多麼的無能和腐敗。”

（德新社、路透社、n-tv等）

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