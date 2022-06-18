英國研究：Omicron引發新冠後遺症的風險比Delta低

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
英國研究顯示，Omicron帶來較低的新冠後遺症風險。路透
英國研究顯示，Omicron帶來較低的新冠後遺症風險。路透

一項發布於「 刺胳針」期刊的英國研究顯示，去年冬季爆發的Omicron疫情，造成新冠後遺症的風險可能低於Delta變異株。

倫敦國王學院的研究團隊在分析近10萬人登錄於應用程式（App）新冠症狀的數據後發現，感染Omicron變異株者裡，僅逾4%出現新冠長期症狀，比率低於Delta病毒的10%，雖然Omicron病毒造成遠更多人染疫。

不過，英國開放大學應用統計學名譽教授麥康威說，Omicron傳染力更強的衝擊，已完全抵銷其新冠後遺症風險較低的「優點」，「另外，這項調查也無法告訴我們，不同新冠變異株各自造成的新冠後遺症風險」。

這群研究人員曾試著考量其他變項，例如感染者接種疫苗的時間點等，但要確定各種變異株造成出現新冠長期症狀的人數，是不可能的任務。

這項研究的主要研究人員史蒂夫博士說，Omicron病毒造成新冠後遺症的可能性，似乎遠低於之前的變異株，然而，每23名確診者中，仍有一人的新冠症狀超過四周。

英國官員估算，新冠後遺症影響當地至少200萬人，在Omicron爆發前原估的數據約為130萬人。

Omicron 英國 疫情

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