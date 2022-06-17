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役期從17年砍到4年 印度新募兵計畫在各地引發抗爭

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
印度政府日前宣布改革武裝部隊募兵方式，包括役期從17年砍到4年，在各地引發反對抗議與破壞活動，有警察16日對空鳴槍以驅散投擲石塊的抗議群眾，有關單位則關閉至少一個地區的行動網路以防止進一步的騷亂。路透
印度政府日前宣布改革武裝部隊募兵方式，包括役期從17年砍到4年，在各地引發反對抗議與破壞活動，有警察16日對空鳴槍以驅散投擲石塊的抗議群眾，有關單位則關閉至少一個地區的行動網路以防止進一步的騷亂。路透

CNN報導，印度反對新募兵計畫的抗議擴大，有警察16日對空鳴槍以驅散投擲石塊的抗議群眾，有關單位則關閉至少一個地區的行動網路以防止進一步的騷亂。

印度總理莫迪的政府本周宣布，對138萬多人的武裝部隊募兵方式進行大改造。在此之前，印度陸海空三軍分別募兵，最低軍銜的士兵通常服役長達17年。名為《Agnipath》（印地語的「火焰路徑」）的新計畫將招收46000名年紀在17歲半至21歲之間的男女，非軍官層級的新兵役期為4年，且只有四分之一可望繼續服更長役期。

莫迪政府提出新徵兵計畫，目的是設法降低人員平均年齡，並且削減退休俸方面的支出。然而，不只潛在新兵、退伍軍人與在野黨領袖，甚至連執政的印度人民黨（BJP）部分成員都對改良過的徵兵計畫持保留意見。如BJP議員甘地（Varun Gandhi）日前致函國防部長表示，根據新徵兵計畫招來的兵員中，有75%會在服役4年後變成失業。

莫迪政府為求安撫抗議者，緊急宣布今年徵兵年齡上限拉高到23歲，但較短的役期在潛在新兵之間引發關切。比哈爾邦吉哈納巴德縣（Jehanabad district, Bihar）一位上街抗議的年輕人就告訴記者，「服務時間只有4年，我們之後要去什麼地方？我們入伍4年後將會無家可歸，所以我們封住了道路」。

報導指出，示威抗議遍及印度多個區域，如東部的比哈爾邦、南部的泰倫迦納邦（Telangana）與北方的北方邦與哈里亞納（Haryana）邦等地都有反兵役改革抗議與破壞行為。

印度 莫迪 兵役

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