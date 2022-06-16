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韓製火箭世界號感應器異常取消發射 重啟時程未定

中央社／ 首爾16日專電
完全由韓國自主研製的運載火箭世界號（KSLV-II）原訂15日進行第2次發射，但因天候問題宣布暫定順延一天。圖／中央社（韓國航空宇宙研究院提供）
完全由韓國自主研製的運載火箭世界號（KSLV-II）原訂15日進行第2次發射，但因天候問題宣布暫定順延一天。圖／中央社（韓國航空宇宙研究院提供）

南韓自主研製的運載火箭世界號（KSLV-II）因豎起過程中發現感應器異常，在一次延期後再次取消發射，南韓航空宇宙研究院（航宇研）今天表示，暫時無法確定發射時間，不排除延後至晚秋。

最初預訂15日進行的世界號第二次發射，先是因天候影響延後至16日，之後在火箭豎起過程中發現第一節氧化劑箱內部的傾角感應器數據異常，數據未根據火箭動作變化，只維持同樣數據，因此再次取消發射。

航宇研今天線上記者會說明，下午已開啟世界號第一節內艙檢查窗，開始確認確切異常原因，目標在今晚完成檢查，明天上午之前決定後續作業方針。若檢查結果僅是外部電線或信號處理問題，而非感應器內部問題，完成補強工作後仍有機會在23日前的預備發射期間內發射。

但若是感應器內部問題，航宇研必須分離第一節及第二節火箭，完成修繕後再次進行組裝，加上目前已充填火藥，必須小心進行相關工作，將花上更長時間。

若最終無法趕上在23日前進行發射，世界號發射管理委員會將重新討論發射日程，向相關國際機構通報新發射預定日。考量夏季及初秋梅雨及颱風較多，第二次發射可能延遲至晚秋。

航宇研去年10月進行世界號首度試射，地點同樣是位於首爾南方約485公里的全羅南道高興郡羅老宇宙中心，當時雖順利完成所有分離程序，但最終未能使模擬衛星成功進入軌道。

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