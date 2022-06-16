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美國法官裁定 不予撤銷郭文貴個人破產案

德國之聲／ 德國之聲

據《華爾街日報》報導，位於康涅狄格州布裡奇波特的美國破產法院的法官曼寧（Julie Manning）周三（6月17日）裁定，不予撤銷流亡中國商人郭文貴的個人破產案。法官同時裁定，「應委任一個獨立受托人接手郭文貴的破產案，與他的債權人合作制定計劃，以便償還郭文貴的債務，並爭取了結郭文貴的民事訴訟」。

今年5月中旬，郭文貴提出要求撤銷他的破產案，稱其在與長期法律對手太平洋聯盟亞洲機會基金（Pacific Alliance Asia Opportunity Fund LP）無節制的法律戰爭中，在專業費用的重壓下搖搖欲墜。

據《南華早報》報導，2008年郭文貴曾從太平洋聯盟亞洲機會基金借貸過3000萬美元，但從未償還過這筆貸款。累計多年，郭文貴對太平洋聯盟亞洲機會基金的欠款已經高達1.16億美元。

紐約的一名法官此前認定郭文貴對太平洋聯盟亞洲機會基金負有償債責任。之後郭文貴申請破產。

《華爾街日報》報導指出，太平洋聯盟亞洲機會基金已把郭文貴破產案稱作「騙局」，並在5月提交給法院的一份文件中表示，為該破產案委任一個受托人不會給債權人帶來更好的結果。但太平洋聯盟亞洲機會基金稱，如果法官曼寧不予撤銷該案，該基金將支持委任一個受托人。法官曼寧還表示，她的裁決支持安排一名受托人，因為郭文貴擁有有價值的資產，包括「梅夫人號」超級豪華遊艇，可用來償還債權人。

郭文貴祖籍山東，在北京以房地產起家。據中國媒體報導，他曾以社交圈「盤古會」為平台結交高官，織成利益勾結網路。

據報道，2014年郭文貴逃離中國。他在中國被指控犯有賄賂、欺詐、洗錢、綁架和性侵等不法行為。但是郭文貴否認這些指控。他還在美國申請了庇護。流亡美國後的郭文貴在互聯網上發起旨在反華和反共的「爆料革命」，主要是以他自己作為曾經的中共高官聯繫人的身份爆料中共內部的高層腐敗醜聞。

2020年6月4日北京時間，郭文貴同白宮前戰略顧問班農以及前中國國腳郝海東一起宣布成立「新中國聯邦」。

（綜合報導）

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