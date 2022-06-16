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BBC揭陸無良業者剝削非洲孩童 拍片自稱「我是黑鬼、智商低」

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
中國大陸醫療團隊一行八人1日在馬拉威醫院兒科病房慶祝國際孩童日。（新華社）
中國大陸醫療團隊一行八人1日在馬拉威醫院兒科病房慶祝國際孩童日。（新華社）

BBC非洲之眼」節目發現，2020年2月起中國大陸社群媒體突然流傳一段令人震驚的影片，一群非洲孩童在鏡頭外的聲音指導下講中文，小朋友不解其意卻唸得很開心，中文意思是「我是黑鬼，智商低」。

這段影片在中國大陸和其他國家都引起眾怒。BBC則查出拍攝影片的人和剝削非洲孩童的影視產業。

上百支影片大多是從「頑皮哥在非洲」、「非洲小騷克」2個抖音帳號分享出來，透過比對影片中的場景，發現拍攝地點位於馬拉威，赴當地村莊調查後，發現1名叫盧克的中國男子幫孩子拍影片。

塞利納在臉書找到盧克帳號，並前往馬拉威，與姆漢戈持續調查，並與化名保羅（Paul）的中國調查記者合作，接洽盧克。盧克稱最高紀錄是單日拍攝380支影片，每個售價人民幣200元，1天進帳約台幣34萬元。

塞利納說，這些孩童每天可獲得1.5美元（約台幣44元）報酬，記者還找到1位影片中的孩童Bright，年僅6歲的他表示，自己4歲開始拍片，做錯時會被打，甚至被關起來。

盧克一路承認影片為自己所拍後來矢口否認，BBC記者認為這是拿非洲貧困來娛樂中國某些人的影視產業縮影。

非洲 BBC 馬拉威 抖音

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