中國萬噸驅逐艦「拉薩」號 首次在日本海演習

中國官媒《環球時報》6月15日報導，日本防衛省聯合參謀部周二（6月14日）晚通報，海上自衛隊周一發現，中方海軍由「拉薩」艦，052D型驅逐艦「成都」號和903型綜合補給艦「東平湖」號等3艘軍艦組成的編隊從西南方穿越對馬海峽，航向東北方的日本海。

而日本海上自衛隊也緊急出動了「天草」多功能支援艦以及「隼」和「白鷹」號導彈艇進行跟蹤監視。

這是「拉薩」艦自2021年3月入列中國海軍服役以來，第一次進行遠海演訓。「拉薩」艦是中國第二艘055型導彈驅逐艦。而從2022年起，它就在黃海進行了幾次實戰演訓。

據台灣中時新聞報導，中國的第一艘055型大型驅逐艦「南昌」號2021年數度參加編隊，在日本海進行遠海演訓，接近美國阿拉斯加州，並幾乎把日本整個繞了一遍。觀察家認為，身為055型大驅二艦的「拉薩」號可能也會執行類似的任務。

《環球時報》援引北京軍事專家魏東旭指出，在這次編隊演訓中，防空和反潛是可能的訓練目標，而這將顯示，中國海軍能保衛遠海的戰略利益。由「拉薩」號帶頭的艦隊，展現了先進水面艦的戰力，以嚇阻台灣分裂分子，還有外軍干涉勢力。

中國正在以驚人的速度建造海軍艦艇，現在已擁有世界上船體數量最多的海軍部隊。美聯社報導稱，據信在中國計劃中的第一批055型驅逐艦中，已經有五艘入列服役。

（綜合報道）

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