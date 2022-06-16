印度嬰兒死亡率降低 仍落後亞洲各國

印度1歲以下嬰兒死亡率已大幅提升。根據當地政府數據指出，從1971年起，印度1000名出生嬰兒死亡率從超過100人，到目前為止已將降至20人。不過，仍落後於孟加拉等鄰近小國。專家指出，印度目前仍缺乏統一的母嬰照護資源，是城鄉嬰兒死亡率有差距的原因之一。

城鄉兩樣情

據《外交家》報導，印度註冊總署數據指出，當地每一千名出生人口中，1歲以下嬰兒死亡率從1971年時的129人，到2020年降低至20人。不過，一如預期，鄉下地方死亡率仍高於都市地區，例如富裕地區的喀拉拉邦為6人，低開發地區的中央邦則來到38人。



對此，專家指出，印度國內不同的地區仍需多加努力，才能達到聯合國2030永續發展目標死亡率25人以下的目標。

比鄰近小國仍有差距

世界衛生組織指出，印度嬰兒死亡率僅比巴基斯坦（57人）與緬甸（35人）低，但周遭更貧窮的小國例如斯里蘭卡(6人)、孟加拉(24人)、尼泊爾(24人)與不丹(23人)的嬰兒死亡率都比印度來得低。



據《商業標準報》報導，世界銀行數據指出，孟加拉嬰兒死亡率從1971年的141人，到目前已將至21人。巴基斯坦則為55人，不過，相較於1971年的139人，降幅也相當明顯。

孟加拉健康與家庭福利部部長札希德•馬勒克表示，當地政府一直以來增加設施來降低母親與嬰兒死亡率。2017年，母親在孕期的死亡率每10萬人有176人死亡，目前降至172人，2015年，嬰兒死亡率來到20人，目前也降低至18.4人。

母嬰照顧教育缺乏

目前印度仍是嬰兒死亡率高風險國家，主要是因為該國擁有世界第二大13.7億人口，每年估計有2,600萬名嬰兒出生，據2011年普查發現，6歲以下兒童佔印度總人口13%。

經濟學家阿南德•梅塔表示，「經濟成長與公平的社會發展是相關聯，特別是婦女的教育與其健康以及其家庭的健康，對國家的發展具有加乘效果。」

至於鄉下地區嬰兒死亡率偏高，孟買兒童健康基金會顧問阿努布提佩爾沙德認為，對於母親與嬰兒的健康認知不足是主要原因，她指出，「這也是弱勢族群最後出現大家庭的原因，因為他們對於自己的孩子是否能生存下去並不確定。」

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