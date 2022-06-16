普亭真病了？專家：不存在有力證據、看上去「沒問題」

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯總統普亭健康相關的謠言就不斷流傳，英國Sky News一位觀眾則在現場問答時段就此提問，該台國防與安全分析師克拉克教授（Professor Michael Clarke）則表示，「我懷疑他只是慮病症（Hypochondriac）」。

據報導，Sky News的觀眾提問「普亭是真病了，或只是一廂情願？」。克拉克教授答稱，普亭健康相關推測會「流傳」，人們常問他是否得了癌症、胰臟癌或帕金森氏症，「當你在這些影片看到他，就是我們現在正越來越頻繁見到的，新冠疫情結束了，他現在從已待上2年多的陰影中現身，清楚表明自己在掌控一切，他看上去沒問題（Alright）」。

根據報導，觀察人士從普亭開會的模樣或是臉龐浮腫進行推測，進而引發出健康相關謠言。但克拉克教授稱他跟一些人談過，得知不能從普亭走路的方式檢查帕金森氏症，也不能只藉由觀察照片來檢查癌症的症狀。他指出，不存在「有說服力的證據」。

克拉克教授指出，普亭在10月7日將滿70歲，「眾所周知，他打肉毒桿菌（Botox）打得非常嚴重，我總說他正試圖趁還沒死時對自己進行防腐處理，他確實用了大量肉毒桿菌。他帶著醫師四處移動，已知有一小隊的醫師是從來不會離得太遠，據說他頻繁離開會議去徵詢某人。說實話，我懷疑他只是慮病症」。

據報導，「慮病症」是焦慮症的一種，指患者沒有任何理由就一直懷疑自己生病，常伴隨著身心症狀，例如看新聞或是自己身體有問題就會對號入座。