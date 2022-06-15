德國之聲專訪／專家：中國對專屬經濟區不擁有主權

普洛斯教授：「國際水域」不是一個法律概念。口語當中人們說「公海」，如果是這層意思，中方的說法不對。台灣海峽包括領海和專屬經濟區，但在專屬經濟區內，對航行的規定是跟公海一樣的，即如果涉及航行，專屬經濟區和公海擁有同等地位。不僅《聯合國海洋法公約》第58條對此做了明文規定，同時它也受到國際法的承認。

中國一直以來認為，外國軍艦不該在專屬經濟區隨意穿行，但美英法德等卻不這麼認為。這意味著，理解法條上存在著空間

普洛斯教授：《聯合國海洋法公約》雖然明文規定在專屬經濟區有航行自由，但它只用了「船隻」一詞，沒有做戰艦和商船的區分。於是，一些國家，包括中國，則理解成這裡的自由航行不包括戰艦，而大部分國家不這樣認為。

由於《聯合國海洋法公約》沒有明確到戰艦是否在專屬經濟區擁有航行自由權，這裡便出現了法律上有爭議的地方。

再加上，各國的實際行動不一致。而實際行動對解釋國際法法條意義重大。

我個人的觀點是，不可能在專屬經濟區完全禁止外國軍艦通過。但相關戰艦如果參與軍事演習或者測試武器的話，就出現了一個灰色地帶，應該說，自由航行不涵蓋上述內容。

您說，大部分國家認同航行自由適用於專屬經濟區。大部分有多大？

普洛斯教授：大約四分之三的國家。四分之一的國家認為，在專屬經濟區的自由航行不包括外國戰艦。墨西哥就曾抗議外國戰艦駛入其專屬經濟區。

地圖上看，台灣海峽基本位於中國的專屬經濟區內。那麼，按照國際法，沿岸國家在專屬經濟區擁有哪些權利呢？

普洛斯教授：沿岸國家對專屬經濟區不擁有主權，只擁有個別的經濟開發領域的主權權利，比如從事漁業、開發油氣等。

美國國務院發言人周二告訴路透社，台灣海峽是國際水域（international waterway），享受國際法規定的自由航行權。中國和美國談論海事時是否依據同樣的法律？

普洛斯教授：對中國而言，《聯合國海洋法公約》（經常被稱為「海事憲法」）是最關鍵的法律依據。美國沒有簽署該法。美國依據的相關法律是1958年生效的《日內瓦海洋法公約》以及國際習慣法。但一般認為，《聯合國海洋法公約》中的大部分規定同時也是國際習慣法的內容，因此也對美國有效。

您曾說，即便同意中國的立場，並不意味外國戰艦就不能穿行台灣海峽了。能再解釋下嗎？

普洛斯教授：即便同意中國的立場，即專屬經濟區內的自由航行規定不適用於戰艦，但國際法相關的條文還規定，可在考慮相關國家的利益以及要求忠實和信賴的情況下，就通行個案做出決定（參閱聯合國海洋法公約第59條）。相關國家必須就此協商尋求解決方案。沿岸國家（如中國）不擁有基本否決權。在我看來，沿岸國家無權單邊處理外國戰艦通過專屬經濟區事宜。

中國擁有面積廣大的海上專屬經濟區，在南海是這樣，在台灣海峽也如此。我認為，這裡故意混淆了法律概念，以阻止做出明確規定。但這一切都無法改變中國對專屬經濟區不擁有主權的事實。

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