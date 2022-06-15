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伊朗驚見火箭裝置 美國籲莫升溫衝突

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
伊朗境內有火箭發射前的徵兆，引發外界擔心。（Wikimedia）
伊朗境內有火箭發射前的徵兆，引發外界擔心。（Wikimedia）

伊朗也想學北韓發射火箭引人注意？美國衛星14日拍攝到伊朗境內開始架設火箭發射裝置，雖然伊朗媒體稱是要試射火箭，不過由於對伊朗不信任，美國國務院仍呼籲伊朗不要發射飛彈、使區域衝突升溫。目前雙方仍因為核協議談不攏而鬧僵，互相指控彼此沒有談判誠意。

發射火箭還是飛彈？

根據《美聯社》報導，美國馬薩爾科技公司的衛星14日捕捉到伊朗境內塞姆南省的何梅尼太空港有火箭準備發射，畫面顯示火箭正在運送到發射台上，但目前尚未傳出伊朗將火箭發射的消息。

由於伊朗過去曾公布射程可至以色列的新型戰略飛彈，即使伊朗官方並未回應，媒體稱這幾天將試射幾枚商業用衛星，此畫面還是讓國務院發言人普萊斯警告伊朗不要輕舉妄動；國防部發言人羅威克也表示，美軍會持續監控伊朗的長程飛彈發展計畫。

美伊關係難修復

伊朗近年來雖積極發展太空產業，不過在近幾年發射7次火箭中，有5次任務失敗，伊朗的任務積極度也引發外界質疑，不喜歡伊朗的美國前總統川普就認為伊朗是在發展長程飛彈，且伊朗革命衛隊還自行宣布研發太空科技，跳脫國家體制的制度設計也讓西方擔心。

拜登上任後，雖然希望重新簽訂核協議，但美國仍不願先取消經濟制裁，伊朗也不願妥協並持續增產濃縮鈾。拜登近來雖要訪問沙烏地阿拉伯與以色列，但在伊朗核協議上仍處於「暫停談判」的狀態，也讓外界擔心即使拜登上任，美國還是無法處理好與伊朗之間的互動。

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