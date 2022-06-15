駐北京雇員範若伊遭陸羈押逾一年獲保釋 彭博社稱尚未取得聯繫

彭博社（Bloomberg）週二（6月14日）表示，該公司駐北京員工範若伊（Haze Fan）在被中國羈押超過一年後，已獲保釋。

路透社指出，根據中國駐華盛頓大使館5月的一份聲明和彭博社14日的報導，2020年底被拘留的範若伊已於今年年初被保釋。總部設在紐約的彭博社在報導中稱，它是在上週末得知大使館的聲明，並說它尚未能聯繫到範若伊。

北京禁止中國公民在中國為外媒進行獨立報導，只允許從事研究助理工作。範若伊是中國公民，在2017年加入彭博社，之後為彭博社北京分社工作。她於2020年12月被當局拘留，當時便衣安全官員從她的公寓大樓中將她帶走。2021年7月，範若伊因涉嫌危害國家安全罪被正式逮捕。更早前，中國官媒中國環球電視網（CGTN）的澳大利亞籍主持人成蕾也因類似罪名被拘留。

中國大使館5月6日的聲明稱，「應範若伊律師的請求」，範若伊於今年1月被保釋候審，案件仍在調查中。該聲明表示：「範若伊案與她的外國媒體僱員身份無關。」

中國外交部並未回應路透社的置評請求。

彭博社總編輯米可斯維特（John Micklethwait）在報導中表示：「我們對若伊獲准保釋感到鼓舞，我們將繼續竭盡所能協助她和她的家人。」路透社稱，彭博社發言人表示該公司沒有進一步的評論。

中國關押多名記者

非政府組織「保護記者委員會」（CPJ）去年底發佈報告指出，全球被監禁的新聞工作者總數連續6年超過250人，目前有293名媒體從業人員身陷囹圄，其中四分之一發生在中國和緬甸。去年，CPJ統計的全球被監禁新聞工作者人數則為280人。

CPJ表示，中國對新聞記者的無情監禁屢見不鮮，但這是首次在CPJ的年度調查中統計到香港記者被關押——這是2020年香港國安法實施後的結果。

根據無國界記者（Reporters Without Borders）今年5月3日公佈的2022世界新聞自由指數，香港成為今年排名下跌幅度最大的地區，中國則依舊墊底。該組織表示，隨著全球新聞自由急遽惡化，中國也想趁機擴散其資訊控制模式。

該組織去年底在其年度報告中指出，2021年全球至少有488名新聞從業人員因其工作而被拘押。這是該組織記錄到的迄今最高數字，比2020年增加20%以上。

遭拘押記者數量最多的國家分別是中國（127人）、緬甸（53人）、白俄羅斯（32人）。報告稱，這三國政府 「沒有滿足公民要求民主的意願。這些數字的規模亦是對獨立媒體越來越無情鎮壓的標誌」。

（路透社、彭博社等）

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