具體行動？澳總理呼籲北京先放棄制裁

澳大利亞新總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）周二（6月14日）在布裡斯班呼籲北京政府，在兩國努力修復關系進程中邁出第一步。

2020年以來，澳中雙邊關系持續緊張，中國對澳實施事實上的制裁，澳大利亞前政府稱之為“經濟脅迫”。

盡管實施制裁，中國仍是澳大利亞最大出口市場。中方曾列出一份「不滿項」清單，要求澳方解決相關問題。

阿爾巴尼斯：是中國改變了澳中關系性質

澳總理阿爾巴尼斯周二在布裡斯班的記者會上表示，兩國防長近日在新加坡香格裡拉安全會議期間會晤是一件「好事」。不過，談及北京呼籲採取「具體行動」以改善關係時，他強調，中方應首先取消制裁。

阿爾巴尼斯強調說，「是中國在制裁澳大利亞。他們應予取消，以改善關係」。這位澳大利亞新總理稱：「是中國改變了兩國關系性質。」「他們是我們的主要貿易伙伴，所以，雙邊關系向前發展對澳大利亞的經濟和就業非常重要，但中國需要取消所實施的制裁。這些制裁措施沒有理由存在。」

中澳關係上發生了什麼？

自中國對包括煤炭、葡萄酒、大麥、牛肉和海鮮在內的澳大利亞商品實施一系列官方和非官方制裁以來，兩國外交關系一直處於冰凍狀態。

中國外交部日前表示，注意到了上月勝選的阿爾巴尼斯對中國總理李克強的賀電作出回應，但雙邊關係的修復無「自動駕駛模式」，「需要採取具體行動」。

針對澳大利亞，北京列出了14項不滿清單，其中包括澳大利亞要求對新冠病毒的起源進行國際調查、禁止電信巨頭華為參與澳5G網絡項目、對外來投資作國家安全審查。

在此背景下，兩國間部長級別會談和通話一直中斷。這一情況直到本周一的新加坡安全會議期間才暫告結束：澳防長馬爾斯（Richard Marles）和中國同行魏鳳和會晤了一小時。馬爾斯事後表示，此次會晤跨出了「重要的第一步」。

（美聯社，路透社）

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