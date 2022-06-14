穆斯林衝突愈演愈烈 印度動用推土機

推土機也成為武器？印度執政黨高官日前出言侮辱伊斯蘭教先知穆罕默德，引發國內、外穆斯林的強烈撻伐，更爆出國內穆斯林一系列的抗爭活動。印度政府憤而宣稱，多所伊斯蘭建築或穆斯林人士的住宅是「非法建築」，並強制拆除。活動人士痛批，推土機已經成為政府用來禁止反對聲浪的工具。

強拆活動人士住宅

《半島電視台》報導，印度政府反對穆斯林的活動愈演愈烈，政府以「非法建築」為由，剷平一名年輕穆斯林活動者的房屋。受害者指控，這是針對穆斯林反對執政黨的「復仇行為」。拆除過程中，政府派出大批身著防爆裝備的警力，在幾個小時內就拆除了建築物。

《衛報》報導，印度執政黨「印度人民黨」（BJP）發言人夏爾瑪日前公然出言冒犯伊斯蘭教的先知穆罕默德及其妻子阿伊夏，引發國內穆斯林強烈撻伐，更引發其他伊斯蘭國家強烈譴責，甚至揚言祭出經濟抵制。

推土機成政治工具

在全球穆斯林的怒火下，印度警方以「煽動仇恨罪」逮捕了夏爾瑪，但穆斯林團體表示，「這些舉動還不夠」，並發起大規模的抗議活動，導致兩名青少年喪生、數十位民眾受傷。

而隨著穆斯林的抗爭愈演愈烈，印度政府的態度也愈來愈強硬，於上週拆除多所穆斯林建築。與穆斯林組織有關的運動人士夏希痛斥，「拆除行動已經不是針對處罰違反法律的個人了，而是一種集體懲罰，試圖剿滅任何質疑政府的聲音。」

反穆斯林主義興起

印度總理莫迪上任時，「印度教民族主義」的色彩愈來愈明顯，如該黨高層曾將穆斯林移民稱之為「白蟻」，並揚言要抓出他們並丟進河裡，通過排除穆斯林歸化的新公民法案等，該國宗教社群的對立也愈來愈嚴重。

長期以來印度都是南亞的領導國家，但該地區宗教相當多元，包括斯里蘭卡民眾主要信奉佛教、穆斯林佔巴基斯坦的多數人口。莫迪政府排斥穆斯林少數族裔的政策，削弱了印度過去傳統的領袖身分，也將導致該國更加故步自封。

【更多精采內容，詳見 】