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北韓問題未解決 美盼與中國合作

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

美國要來拆北韓這顆未爆彈了！美國國安顧問蘇利文13日與中國對外辦事處主任楊潔篪進行4.5小時會談，雖然在台海問題上仍各執立場，不過蘇利文說希望能與中國合作解決北韓問題。主要是近來北韓又開始發射彈道飛彈，引發美國擔憂在聯合國提案制裁，但遭到中、俄聯合封殺，北韓問題已困擾美國多年。

朝核問題盼與中方聯手

根據《半島電視台》14日報導，美國國安顧問蘇利文在台海問題上依舊與楊潔篪沒有共識，但美方希望能與中國合作，解決長久以來困擾東北亞各國的北韓問題，蘇利文特別強調這是雙方有機會合作的地方。近來北韓又開始密集試射彈道飛彈，引發美國高度關切。

美國曾在聯合國發動制裁，但遭到中國與俄羅斯否決。美國國務卿布林肯近日也與南韓外交部長朴振進行會談，並強調朝鮮半島無核化仍是北韓問題的最終目標，北韓的試射是違反國際法的行為。但北韓反控美國以極限施壓、經濟制裁來對抗北韓，並非真心要朝鮮半島和平。

北韓問題困擾美國已久，前總統還與北韓領導人金正恩多次會面，甚至成為首位踏入北韓領土的美國總統，卻仍未讓北韓無核化。美方要求北韓先無核化才能取消經濟制裁，但北韓堅持核武發展的必要，同時反批美國想推翻北韓政權。

美中對抗惡化難合作

拜登上任後並未積極處理北韓議題，不過近來北韓試射飛彈的頻率逐漸提升，也希望北韓背後的老大哥中國能施壓北韓回到談判桌。《路透社》提到，楊潔篪則回應說，美中關係目前仍處於困難點，如果美國持續相逼中國，恐難有繼續合作的空間。

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北韓 美國 彈道飛彈

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