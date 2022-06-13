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馬克宏執政敲警鐘 左派勢力大崛起

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
法國國會12日舉行國會首輪選舉，法國總統所在執政黨得票率小輸給左翼不屈法國（LFI）領導人梅蘭雄集結的政治聯盟。（Photo on Flickr under C.C. License）
法國國會12日舉行國會首輪選舉，法國總統所在執政黨得票率小輸給左翼不屈法國（LFI）領導人梅蘭雄集結的政治聯盟。（Photo on Flickr under C.C. License）

法國執政黨遭逢執政危機！法國國會12日選舉進行首輪投票，左翼不屈法國（LFI）領導人梅蘭雄集結其他左派政黨成立「新民眾生態與社會聯盟」（NUPES），奪下了國會26.1%的得票，超越馬克宏同在聯盟的25.81%，許多當政官員嘆說，「是我們的警告」、「選民正在挑戰我們」。

力拼絕對多數

衛報》報導，民調機構原預估，執政黨同在聯盟此次可以拿下255到295個的席次；而新民眾生態與社會聯盟預計拿下150至190席。目前國會的絕對多數需要289席，一旦執政未能獲得多數席次，可使得推行法案上受到其他少數政黨干擾，或出現內閣改組的狀況。

如果左翼聯盟獲勝，對馬克宏而言將會是場災難。雖然分析家認為這樣的可能性不高，但也不是完全不可能。馬克宏與目前在位的部長正在不斷強化競選活動，並警告選民梅蘭雄是「極端分子」，將使法國脫離歐盟，與俄羅斯結盟，將「徒增世界的混亂」。

屆時儘管馬克宏仍將主導外交政策，但前馬克斯主義者梅蘭雄早已言明其志，他要成為總理，並且會阻撓馬克宏延後退休年齡的計畫。梅蘭雄的聯盟致力於減少馬克宏中間派的勢力，支持大幅提高基本工資、將退休年齡降至60歲以下，並凍結基本民生物價，解決民眾的生活危機。

投票率創新低

BBC》表示，民意調查公司表示，12日的投票率創下47%的歷史新低，此狀況被視為選民對「政治人物的憤怒與幻滅」。但法國政府發言人格蕾歌亞表示，「低投票率才是關鍵問題」，暗指投票率不足以完全反應民意。

馬克宏4月甫經歷一場硬仗，為了對抗當時極右候選人勒龐提出「法國優先」的政策，提出了許多中間溫和的政策，盼能吸引左、右翼的政策，但其中也不乏提高退休年齡、改革福利政策等比較多爭議的政策。現在左派勢力再起，馬克宏遭逢兩面夾攻。

法國國民議會將於19日舉行第二輪投票，屆時新國會組成才會明朗。馬克宏期盼於第二任推動多項改革，但若左翼取得多數，總統則必須任命左派領袖為總理。

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投票率 馬克宏 法國

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