聽新聞
test
0:00 / 0:00
全球局勢升高 智庫：將出現冷戰後首度「核武量增長」
瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）預計未來幾年全球核武庫將出現冷戰以來的首次增長，而使用此類武器的風險也達到數十年來的最高峰。
衛報報導，SIPRI在一項12日發布的最新研究中表示，俄羅斯入侵烏克蘭和西方對基輔的支持加劇世界9個擁有核武器的國家之間的緊張關係，雖然核武器的數量在2021年1月至2022年1月期間略有下降，但SIPRI表示「除非核武大國立即採取行動，否則全球核武庫存可能很快會出現數十年來的首次上升」。
SIPRI的大規模殺傷性武器項目主任溫（Wilfred Wan）在SIPRI的2022年度報告中表示「所有擁有核武器的國家都在增加或升級核武庫，而且大多數都在強化核言論以及核武在其軍事戰略中的作用，這是一個非常令人擔憂的趨勢」。
SIPRI表示全球核彈頭數量從2021年1月的1萬3080枚下降到2022年1月的1萬2705枚，其中估計有3732枚彈頭與飛彈和飛機一起部署，更有約2000枚幾乎全屬於俄羅斯或美國的彈頭保持在「高度準備」狀態。據悉，俄羅斯擁有世界上最大的核武庫，共有5977枚核彈頭、比美國多550枚，值得注意的是美俄2國擁有世界上超過90%的核彈頭，不過根據最新估計，中國也正在擴建300多個新的飛彈發射井。
SIPRI董事會主席兼瑞典前首相勒夫文（Stefan Lofven）表示「在人類和地球面臨一系列深刻而緊迫的共同挑戰之際，世界大國之間的關係進一步惡化，而這些挑戰只能通過國際合作來解決」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言