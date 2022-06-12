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盧、剛恩仇衝突不斷 聯合國出面調停

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
盧安達與剛果近日相互指責，認為對方為自身的政敵提供武裝支援，局勢日漸緊張。（Photo on Wiki Commons）
盧安達與剛果近日相互指責，認為對方為自身的政敵提供武裝支援，局勢日漸緊張。（Photo on Wiki Commons）

盧安達與剛果再爆衝突！兩國近日相互指責，認為對方為自身的政敵提供武裝支援，局勢日漸緊張。聯合國11日呼籲「避免任何形式的暴力衝突」。過去，剛果叛軍當局在盧安達的支持下，推翻當時政府並取得政權，卻因為盧安達於剛國境內的駐軍引發雙方嫌隙，更反目成仇，雙方至今衝突不斷。

盧、剛自邊境衝突

半島電視台》報導，剛果與盧安達相互指控，對方支持的武裝集團在兩國邊境發起了襲擊。聯合國秘書長的發言人杜加理克11日指出，邊境衝突「對平民的襲擊逐漸增加」，更出現「其他外國武裝團體」進駐的狀況。

半島電視台》報導，剛果總統迪塞克日前表示，盧安達正向反叛組織 M23 提供支援，該組織誓言要推翻剛果政權，保護特定族群的權益；盧旺達否認該國的指控，反過來指責剛果軍隊正向自己的領土開火，並與反盧安達政府組織「解放盧旺達民主力量 」(FDLR) 並肩作戰

聯合國對2國喊話

非洲聯盟已派出安哥拉總統洛倫科調解兩國的衝突；聯合國也呼籲，參與兩國衝突的組織要避免「所有形式的暴力衝突」，也對兩國政府喊話表示，「我們在尋找的是負責任、有建設性的領導人」。

盧安達種族紛爭不斷，過去在殖民主義逐漸消退後，由該國的胡圖族掌握了國內政權，試圖對另外一個種族（圖西族）進行「種族清洗」，1990年圖西族反擊進行顛覆政府的活動，後續爆發大規模內戰，最後由圖西族的「盧安達愛國陣線」聯合鄰國烏干達軍隊於1994年成功奪取政權，後續胡圖族也成為境內反對政府的主要勢力，

支持對方反政府軍隊

而第一次剛果戰爭於1997年爆發，在盧安達和烏干達等國外勢力支持的反叛軍推翻當時的政府，並由叛軍首領卡比拉上台執政。但後續卡比拉對盧安達的於該國的駐軍心生猜忌，兩國從共同打下政權的盟友，成為槍口相對的敵人，也埋下後續紛爭不斷的種子。

盧安達和剛果於2008年就透過武裝支援彼此的反政府部隊，進行「代理戰爭」。盧安達當局為剛果反政府領導人、圖西族領袖恩孔達提供軍事裝備、派遣軍官；剛果政府向來則不斷向反盧安達政府的胡圖族組織，提供主要的武器和彈藥來源。

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