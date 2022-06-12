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美日韓將辦聯合軍演 尹錫悅友日立功

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
美日韓三國國防部長坐下來好好談，聲明將重啟睽違5年的三方聯合軍演。（圖為美國國防部長奧斯丁）(photo from Wikimedia)
美日韓三國國防部長坐下來好好談，聲明將重啟睽違5年的三方聯合軍演。（圖為美國國防部長奧斯丁）(photo from Wikimedia)

針對北韓軍事挑釁越來越超線，美日韓三國即將迎回聯合軍演！截至目前，北韓在短短半年內已發射33枚導彈，僅花不到半年就改寫紀錄，這讓美日韓三國的國防部長：奧斯丁、岸信夫、李鐘燮坐下來會晤，這是繼2019年來首度國防高官會談，聲明將重啟睽違5年的聯合軍演。過往三方在16、17年間舉行6次聯合軍演，但隨日韓交惡後即喊卡，本次合作有賴尹錫悅當局尋求改善日韓關係。

聯合軍演要來了！

根據《日經亞洲》報導，北韓近期軍事挑釁越來越嚴重，迄今只花了短短半年不到，發射33枚導彈，已經刷新過往最高紀錄（2017年的24發），南韓智庫聲稱，北韓花在導彈試驗上就達6.5億美元，相當於全國GDP的2%，並積極研發火星17（Hwasong17，2020年建黨75週年閱兵典禮公開的新型導彈，據說能打到美國本土）。

面對蠢蠢欲動的北韓，美、日、韓不得不嚴陣以待，據另一篇《日經亞洲》報導，三國國防部長奧斯丁、岸信夫、李鐘燮在11日晚間於新加坡會晤45分鐘，聲明即將重啟三國聯合軍演，三國國防高官會面是繼19年以來首次，而聲明的三方聯合軍演更是睽違5年。

首度提及台灣

主要原因還是日韓關係，三國曾在2016、17進行6次聯合軍演，其中包含共享導彈消息，但這些軍事合作在17年底日韓關係惡化後就停擺，本次可以心平氣和坐下來討論，雖然北韓的越線是原因之一，但更重要的是南韓新總統尹錫悅的友日方針立了大功，三國高官聲明說，東亞當前情況下，建立國防間的互信是有必要的，同時也首度提及台灣，認為台海的穩定性也不能忽視，中國迅速增長的軍事實力需關注。

至於北韓方的態度也不難揣摩，領導人金正恩一步都不退！根據《彭博社》報導，在拜登首度以美國總統身份拜訪日韓亞洲行後，北韓就朝東方海域連發三枚導彈試射，作為回應；本月4日美韓聯合軍演、睽違四年又動到航母後，北韓隔天馬上狂丟8枚短程彈道飛彈回應，創下該國單日發射飛彈紀錄，北韓當局在展現拳頭的示威上，一點都不退縮。

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北韓 導彈 彈道飛彈

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