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美防長香格裡拉對話上炮轟北京

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）中美關系緊張之際，奧斯汀在新加坡香格裡拉安全對話會議上的講話受到關注。周六講話時，奧斯汀提及了北京對台灣“逐漸增長的脅迫”。他說：“我們看到台灣周圍的挑釁、破壞性軍事行動不斷增加……包括近幾個月（中國軍用）飛機在台灣附近創下新高的飛行次數，幾乎每天都有。”他補充說“我們明確反對任何單方面改變現狀的行為”。

與此同時，他也強調了與中國軍方高層全面開放溝通管道，以此避免誤判的重要性：“這是非常非常重要的對話。”中國國防部長將在周日峰會的最後一天發表講話。

中國軍機今年多次闖入台灣防空識別區（ADIZ）。就在奧斯汀發表講話的前一天，中國國防部長魏鳳和與奧斯汀舉行了會面。搜狐新聞報道，中國國防部發言人吳謙在雙方會談後的吹風會上表示，中方向美國發出了警告：“如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰，不惜代價、堅決粉碎任何‘台獨’分裂圖謀，堅決維護國家主權和領土完整。”

在中國表示“不惜一戰”後，台灣外交部做出回應表不會屈服於武力威脅。三立新聞援引台灣外交部發言人歐江安表示，台灣是主權獨立國家，台灣人不會屈服於中國的武力威脅。

閉門討論中俄關系

今年早些時候，華盛頓表示中國似乎准備幫助俄羅斯對抗烏克蘭。但自那以來，美國官員表示，盡管他們仍然對中國長期以來對俄羅斯的支持保持警惕，但之前擔心的軍事和經濟支持，至少目前上來看，並沒有成為實現。

新加坡國防部長黃永宏透露，周六的一場閉門會議上對中俄關系進行了討論，多名代表呼籲北京對俄羅斯采取更多措施。

（法新社，路透社等）

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