金正恩：將加強軍備應對安全環境惡化

（德國之聲中文網）朝鮮領導人金正恩在朝鮮勞動黨第八屆五中全會擴大會上提到，面對「不斷惡化的安全環境」，朝鮮將加強軍備建設。本周稍早，美國朝鮮問題特使金星容曾表示，朝鮮可能會在「任何時候」進行第七次核試驗，他強調朝鮮沒有表現出重返談判的意願。

朝鮮官媒朝中社周六發表的金正恩評論並不包括對美國或競爭對手韓國的任何直接批評。朝中社提到，金正恩為其加速武器開發的行為辯護，稱之為「正當自衛的主權權利」，並提到他的武裝部隊和軍事科學家要執行的進一步「軍事任務」，但沒有提到任何有關試驗活動的具體目標或計劃。

意在使華盛頓讓步

朝中社引用金正恩的話寫道，「自衛權即捍衛國家主權，重申維持強對強和正面迎戰等戰鬥原則」。就在朝鮮勞動黨召開本次會議之際，朝鮮進行了一系列挑釁式的導彈試射，打破了以往舊有的邊緣政策模式，用意是迫使美國接受朝鮮是核大國的想法，並以實力地位同美方談判經濟、安全上的讓步。多年來，朝鮮已經掌握了通過武器試驗和威脅來制造外交危機的藝術，最終提出旨在獲得讓步的談判。

新任外長具美國事務經驗

本次會議期間，金正恩提拔了一位在處理美國事務方面有豐富經驗的資深外交官崔善姬為外交部長，此舉可能對未來的外交政策產生影響。崔善姬與金正恩的妹妹金與正同屬朝鮮最有權勢的女性，她是2018年和2019年金正恩與美國前總統特朗普會晤的幕後重要角色之一。在2019年2月金正恩與特朗普的第二次會晤失敗後，平壤和華盛頓之間的聯系中斷，當時美國拒絕了朝鮮提出的大幅解除美國主導的對朝制裁以換取有限的裁軍措施的要求。

強硬派官員負責對韓事務

崔善姬將從具有軍事背景的強硬派李善權手中接任外長一職，後者將轉任朝鮮勞動黨統一戰線部部長，成為面對韓國事務的負責官員。當華盛頓不願讓朝鮮稱心如意時，朝鮮往往會向韓國施加壓力。雖然朝中社的相關報道沒有提及韓國，但它說與會官員確認了「在對敵鬥爭和外交領域應保持的原則和戰略戰術方向」。朝鮮還宣布對其軍事領導層進行部分改組，多位前反間諜官員被安排到關鍵職位，這可能是金正恩為進一步加強其對軍事官僚機構的控制而采取的措施。

專家：試驗步調凸顯金正恩意圖

2022年上半年至今，朝鮮已經創下了年度導彈發射紀錄，執行了18次發射活動、發射共計31枚導彈，包括近五年來首次展示的洲際彈道導彈。美韓兩國官員說，朝鮮幾乎已經完成了其東北部試驗場引爆核裝置的准備工作，金正恩很有可能會加大核試驗規模。該試驗場自2017年朝鮮進行第六次核試驗以來，一直處於閒置狀態，當時朝鮮聲稱引爆了一枚為其洲際彈道導彈設計的熱核彈。

專家們表示，朝鮮的試驗步調異常快速，凸顯了金正恩的雙重意圖，即推進其軍火庫，並就長期停滯的核外交向拜登政府施壓。雖然美國表示如果朝鮮再次進行核試驗，它將推動額外的制裁，但聯合國安理會常任理事國之間仍對制裁手段存有分歧。俄羅斯和中國今年否決了美國提出的加強制裁決議，中俄兩國堅稱華盛頓應該把重點放在恢復對話上。

盡管新冠疫情幾個月來在這個擁有2600萬人、大部分人口未接種疫苗的專制國家蔓延，在會議期間，朝鮮仍表示其疫情正在緩解。朝鮮政府限制人員和物資在各地區之間的流動、拒絕了美國和韓國提供的疫苗和其他幫助。運行聯合國COVAX疫苗分配計劃的非營利組織全球疫苗免疫聯盟（GAVI）認為，朝鮮已經開始使用中國提供的疫苗。

（美聯社、朝中社）

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