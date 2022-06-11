潛艇毀約案終賠錢 澳法關係回復正常

5月底剛剛上任的工黨籍澳大利亞總理阿爾巴尼斯(Anthony Albanese)6月11日表示，潛艇制造商法國海軍集團(Naval Group)已經同意了澳方提出的價值5.55億歐元的「公平且公正的解決方案」。該協議有望為這場「潛艇毀約糾紛」劃上句號。

法國國防部長萊科努(Sebastien Lecornu)說，協議「讓我們能夠翻開與澳大利亞關係的嶄新一頁，並且著眼於未來」。澳總理阿爾巴尼斯則透露，他「期待著接受馬克龍總統對我的邀請，盡早訪問巴黎」，以便「重啟」「相當明顯地緊張的」雙邊關係。

這場糾紛肇始於2021年9月，時任澳大利亞總理莫里森(Scott Morrison)突然撕毀了和法國海軍集團的一項多年合約，該合約原本計劃由法方為澳大利亞海軍制造十餘艘常規動力潛艇。澳大利亞總理在毀約的同時，也公布了購買英美核潛艇的秘密談判。坎培拉的這一行為觸怒了巴黎，法國總統馬克龍公開指責莫里森撒謊，還召回駐澳大使以表抗議。此後幾個月，兩國關係始終處於冰點。

今年5月，工黨籍的阿爾巴尼斯戰勝了莫里森領銜的自由黨，出任總理。就職後，阿爾巴尼斯立刻著手修復與新西蘭以及其他南太平洋島國的緊張關係，後者一直指責莫里森政府在氣候保護議題上的拖延立場。修復澳法關係也很快排上了新總理的議程。

在本周末舉行的新加坡香格裡拉安全對話會議上，法國國防部長萊科努也說，法方「珍視與澳大利亞的友誼」。他強調，「僅僅因為過去的一個政府沒有遵守諾言，這並不意味著我們必須忘記我們的戰略關係。澳大利亞有一個新的團隊在執政，我們很高興能夠與他們合作」。

澳大利亞尋求緩和對華關係

澳大利亞的潛艇購置計劃旨在應對來自中國的潛在威脅。阿爾巴尼斯說，失敗的法國潛艇合同花費了24億美元的澳大利亞稅款，卻沒能產生任何實質效益。采購英國或美國制造的核動力潛艇，會進一步增加開支，但是也能使澳大利亞潛艇更為隱蔽地行動，而且還能攜帶更加先進的巡航導彈，加大對北京的威懾。

不過，核潛艇的交付時間還存在很大的不確定性。分析人士指出，英美提供的第一批核動力潛艇可能在今後幾十年都無法下水。隨著澳大利亞現有艦艇的老化，這有可能引發戰力缺口。

選購潛艇並不是一個簡單的購買合同，而是會深遠地影響經貿關係與地緣政治。澳大利亞海軍將不可避免地與潛艇制造國的海軍產生某種程度的捆綁關係。

時任國防部長、現任反對黨領袖達頓(Peter Dutton)本周出人意料地對媒體承認，當時是他做出的改買美國潛艇之決定。澳大利亞新政府則表示，目前尚未最終決策，但同時又強調澳大利亞依然是美國的緊密伙伴。

與此同時，阿爾巴尼斯也在採取措施緩和對華關係，試圖重啟凍結了兩年的澳中部長級會談。澳大利亞國防部長馬爾斯(Richard Marles)在新加坡香格裡拉安全對話會議上說，澳大利亞想要和該地區所有國家都建立「相互尊重」的關係，「這其中也包括中國」。他說，澳大利亞「重視與中國建立富有成效的關係」，「我們都需要共存，並希望能夠共同繁榮」。

在會議上，馬爾斯也駁回了一名中國國防官員提出的尖銳問題。後者問道：澳大利亞與英美達成的旨在提供核潛艇技術的防務協議，是否意味著一個新的防務聯盟。馬爾斯回答說：「澳-英-美(AUKUS)不是一個小北約，它不是一個(軍事)聯盟」。

(法新社等)

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】