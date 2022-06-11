遭媒體揭發疑涉「爸爸活」 日本執政黨眾議員自行退黨

日本自民黨眾議員吉川赳日前遭揭發在東京的餐飲店跟一名18歲女大學生吃飯、讓對方喝酒跟赴旅館房間休息，據稱還給了對方4萬日圓（折合台幣約8800元）。共同社11日報導，吉川已因這樁「爸爸活」（パパ活）疑雲申請退黨，並獲得自民黨的受理。

根據報導，今年40歲的吉川赳已婚、育有2名女兒，迄今三度當選眾議員，在自民黨內隸屬首相岸田文雄擔任會長的岸田派，曾任自民黨青年局次長、內閣府兼復興政務官等職務。但新聞網站《NEWS post seven》與《週刊POST》揭露他於5月27日晚間跟一名18歲的女大學生赴燒肉餐廳用餐，讓尚未到合法飲酒年齡的她喝酒，隨後到台場一家飯店的房間渡過約1個半小時。

這位女大學生據報表示，自己從吉川手中收到4萬日圓的零用錢（お小遣い），媒體則質疑他涉及「爸爸活」。吉川面對記者查問時一度予以否認，但隨後稱他以為該名女子年紀超過20歲，並否認他有給對方金錢。

報導指出，這是岸田文雄首相2021年10月組閣後，自民黨首度出現國會議員因爆發醜聞而退黨。由於日本7月10日將舉行參議院選舉，自民黨內有人士擔心吉川赳的醜聞會影響選情，也出現要求他退黨與辭去議員職務的聲音。共同社指出，此事在選前爆發，可能會對岸田政府造成打擊。