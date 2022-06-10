美中防長會晤 北京防長重申「反台獨」：不惜一戰、不惜代價

10日下午，中美防長在新加坡舉行的香格里拉對話會舉行首次面對面會晤，中國國防部新聞發言人吳謙在會晤結束後舉行的記者會上表示，中國國務委員兼國防部長魏鳳和在會晤中重申中方在台灣問題上的堅定立場，他表示，如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰，不惜代價、堅決粉碎任何台獨分裂圖謀，堅決維護國家主權和領土完整。

6月10日下午，中國國務委員兼國防部長魏鳳和上將與美國國防部長奧斯丁在新加坡舉行會談，對於落實中美兩國元首重要共識，推動兩軍關係發展具有重要意義。會談中，兩國防長就中美兩國兩軍關係、台灣、南海、烏克蘭等問題交換了意見。這是一次坦誠積極，富有建設性的戰略溝通。雙方都認為兩軍應認真落實兩國元首重要共識，保持經常性溝通，管控風險危機。會談期間，魏鳳和重申中方在台灣問題上的堅定立場，他表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，一個中國原則是中美關係的政治基礎，搞「以台制華」是不可能得逞的。