美洲峰會東道主美國挨批 禮品還是「中國制造」

美國總統拜登周四（6月9日）在洛杉磯召開的第九屆美洲國家首腦會議上遭到公開批評，為此次峰會蒙上一層陰影。

美洲首腦會議是加勒比、北美洲、中美洲和南美洲國家的國家元首和政府首腦的不定期會議。本次峰會於周三開幕。拜登未邀請專制國家尼加拉瓜、委內瑞拉和古巴領導人參加今年在洛杉磯舉行的會議，理由是，這些國家無民主合法政府，反對派的基本民主權利被剝奪。

美國的這一決定遭到多國領導人的反對。瓜地馬拉、洪都拉斯和墨西哥等國的領導人由此缺席會議。尤其墨西哥是美國政府在該地區最重要伙伴之一，在移民、安全和貿易等領域目前有密切合作關係。該國總統奧布拉多爾（Andres Manuel López Obrador）本人的抵制行為被外界視為東道主拜登遭遇的一種「挫折」。

批評聲四起

阿根廷的中左翼總統費爾南德斯（Alberto Fernandez）在拜登的勸說下出席了會議，因為他認為，對話「是促進民主的最佳方式」。但是費爾南德斯也強調：「那些缺席者需要我們的聲援。我想說，未來這樣的情況不要再發生了，會議主辦國並不意味著有權限制誰來參會。」

伯利茲總理布裡塞尼奧（John Briceno）更直接地批評道，美國沒有邀請美洲所有國家是「不可原諒的」，並稱封鎖古巴更是「對人類的侮辱」，呼籲美國結束制裁封鎖。

拜登在峰會的開幕演講中強調民主是未來的最優選擇，並呼籲各國領導人向人民示範民主的力量。他坦言：「我們的地區廣闊而多樣化。我們並不總是在每件事上意見一致，但因為我們是民主國家，我們可以通過相互尊重和對話解決分歧。」

拜登宣布新經濟伙伴計劃 中方回應

拜登在峰會上還宣布，將實施名為「美洲經濟繁榮伙伴關係（APEP）」的經濟計劃，以促進疫情後的「公平復甦」，並向受新冠病毒疫情和烏克蘭戰爭經濟影響的地區，因其糧食不安全，提供3億多美元的援助。路透社報道稱，該計劃旨在抗衡中國在該地區日益增長的影響力。

在周四的中國外交部例行記者會上，有記者提問：「據報導，8日，美國國家安全顧問沙利文稱，美國將加大對地區投入，美洲峰會將給域內人民帶來實際成果，美方投資比中方項目更具影響力。美國白宮官員稱，制衡中國在本地區利益的最好方法是積極構建美方的經濟願景。中方對此有何評論？」

中國外交部發言人趙立堅回應表示：「拉美和加勒比國家有權自主選擇發展道路和合作伙伴。美國為一己私利，以排擠、遏制其他國家為目的的所謂合作，是對拉美和加勒比國家的極大不尊重，注定不會得到地區國家認同，更不會給地區人民帶來真正的利益，也必將以失敗告終。」

峰會上出現「中國製造」禮品

另外法新社的記者發現，在此次峰會期間，美國商會組織了一場名為「CEO峰會」的場邊會議，其發放的禮品上帶有「中國製造」標籤。這場會議上，來自政界和工商界的代表討論了商業如何幫助促進中南美洲貧困地區發展的話題。與會者除了拜登以外，還包括谷歌首席執行官皮柴（Sundar Pichai）、Meta公司「三號人物」克萊格（Nick Clegg）。他們都得到了來自美國商會提供的一個藍色禮品袋。

法新社指出，禮品袋中的一個飲料瓶底部印有大寫的「CHINA」字樣。該通訊社認為，與會代表可能會因為在加州的晴空下收到免費的墨鏡禮品感到開心，但標籤上標註的「中國製造」字樣並不完全符合他們心中的「美國夢」。

美國商會自稱是「代表美國企業統一利益的非營利性會員組織」，沒有立即回應法新社的置評請求。

（路透社，法新社，中國外交部網站）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】