俄中友誼的紐帶？跨境公路大橋開通

位於中俄兩國邊境的黑龍江（阿穆爾河）大橋正式通車。國際文傳電訊社本周五（6月10日）報導，俄羅斯遠東地區阿穆爾州州長奧洛（Wassili Orlow）在剪彩儀式上表示：「我相信，這座橋將成為布拉戈維申斯克（Blagoweschtschensk）市和黑河市的一張名片」。

德新社指出，鑑於俄羅斯和西方之間的衝突，這座橫跨阿穆爾河兩岸的公路大橋具有重要的象徵意義。視訊連線通車儀式的俄羅斯副總理特魯特涅夫（Juri Trutnjew）在講話中也表示：「談到大橋的重要性，我們現在每天都在談論俄羅斯轉向東方的事情，我們決不能只是說說而已。」這也是為何要擴大與中國關係的原因，擴建鐵路幹線，增建橋梁。

根據中國官媒央視新聞報導，本周五，黑河公路口岸舉行了黑龍江大橋的開通儀式。該大橋的正式通車，以及黑河公路口岸的啟用，將使中國東北地區和俄羅斯遠東地區之間開辟出一條新的國際運輸通道。黑河口岸雖然運輸距離短，但因為天氣變化，運輸方式需要不斷進行調整。央視指出，在流冰期期間，主要運用氣墊船運輸遊客，在冰封期用浮箱固冰通道汽車運輸，全年有效僅有240天左右。公路口岸正式通行之後，黑河口岸將實現真正的一年365天四季通關。

這條公路大橋起點位於黑龍江省黑河市長發屯，終點位於俄羅斯布拉戈維申斯克市卡尼庫爾干村，路線全長19.9公里。大橋於2016年施工，2019年竣工，第二年通過驗收。但由於疫情原因一直沒有開通。目前也是有限開通，只有貨物運輸能夠通行。如果正常運行，這個邊境口岸每天運輸流量大約是630輛卡車、164輛巴士和68輛汽車。

(德新社等)

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