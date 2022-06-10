將自己比作俄羅斯沙皇！普亭：只是把屬於自己的拿回來

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）9日在一場對企業家的演說中將自己比作俄羅斯沙皇「彼得大帝」（Peter the Great），並將自己發動烏克蘭戰爭的行為與彼得大帝當年入侵東歐和中歐進行比較。

法新社報導，普亭先是在莫斯科參觀一個紀念彼得大帝誕辰350週年的展覽，隨後在一場經濟論壇上對一群年輕企業家發表演說，他表示「你會得到這樣的印象，即彼得大帝通過與瑞典作戰試圖掠奪一些東西，但他沒有從那裡拿走任何東西，他只是把原本就屬於俄羅斯的拿了回來」。

普亭還補充說「當彼得大帝建立聖彼得堡並宣布其為俄羅斯首都時，歐洲沒有任何國家承認該領土屬於俄羅斯。每個人都認為那是瑞典的一部分，但斯拉夫人與芬蘭烏戈爾人從遠古時代起就一起在那裡生活」，並強調「彼得大帝做到了收復與強化國家，而這個責任看起來也落到我們身上」。

最後普亭還指出「是的，在我們國家的歷史上也曾有被迫撤退的時候，但那只是為了重新獲得力量並繼續前進」。