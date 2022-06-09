中國在美國的拉美後院擴大貿易領先優勢

（德國之聲中文網）根據聯合國商品貿易統計數據庫統計的數據顯示，拜登就任美國總統以來，中國和拉美國家之間的貿易額不斷擴大。中國與這些國家之間的貿易量已經超過美國同這些國家之間的貿易量。

路透社對聯合國商品貿易統計數據進行研究之後發現，美國除了依舊是墨西哥最大的貿易伙伴，中國同拉美其他國家的貿易關系已經超出美國。

這顯示出，美國在一直被自己看作是後院的拉美地區逐漸失去地位。為了制衡中國的影響力，拜登本周在洛杉磯召開美洲國家首腦會議。

上世紀90年代，美國同墨西哥之間就簽署了自由貿易協定。美墨兩國間的貿易額超過美國同拉美其余所有國家貿易額的總量。

美國同拉美國家之間的貿易逆差在2018年特朗普執政期間首次出現，在拜登上任之後又不斷擴大。

拉美一些國家的現任和卸任官員對路透社表示，美國在采取具體行動方面進展緩慢，而中國作為谷物和金屬資源的主要買家，在貿易和投資方面為該地區提供了更多機會。

秘魯前駐華大使胡安．卡洛斯．卡普納伊（Juan Carlos Capunay）說，除了墨西哥，「對拉丁美洲來說，最重要的商業、經濟和技術聯系肯定是中國，中國是這個地區的最大貿易伙伴，遠遠高於美國」。

他還補充說，在政治上拉丁美洲仍然與美國保持著更多的一致。

根據現有的數據，除去墨西哥，去年，拉美各國和中國之間的進出口貿易總額達到近2470億美元，遠遠高於與美國之間的1740億美元。路透社未能取得拉美所有國家去年的貿易數據，但是數據缺失的這些國家對華和對美的貿易較為平衡。

墨西哥去年與美國的貿易總量為6070億美元，高於2015年的4960億美元。去年墨西哥與中國的貿易額達到1100億美元，高於6年前的750億美元左右。

美國白宮和國務院都沒有回應路透社發出的相關問詢。

美國政府官員表示，拜登總統將在本周舉行的美洲峰會上宣布一項西半球國家間的經濟伙伴計劃。這項計劃的重點是以現有貿易協定為基礎促進經濟復蘇。路透社指出，這一計劃顯然是想制衡中國的影響力。

這個被稱為「美洲經濟繁榮伙伴關係」(Americas Partnership for Economic Prosperity)的計劃將涵蓋五個領域，包括動員投資、重振機構（美洲開發銀行）、清潔能源就業、彈性供應鏈和可持續貿易。

但這一計劃很可能在美國國內受到保護主義的抵制，同時還需回答，如何讓拉美地區差別甚大的經濟體共同實現這些目標的問題。

「吃敗仗」

訪問過拉美國家的拜登的助手試圖說服合作伙伴，華盛頓是一個更可靠、更透明的商業伙伴。美國公開指責中國以投資為名為各國制造「債務陷阱」。

但一位不願透露姓名的美國官員承認，華盛頓正面臨一個艱難的挑戰。他說：「只要中國准備好把現金放在桌子上，我們似乎就在打一場敗仗。」

如果將美墨之間巨大的貿易量計算在內，美國在同拉美國家的貿易關系中仍處於領先地位，但這掩蓋了該地區一個更廣泛的趨勢，也就是中國制造的商品正在奪取優勢，北京從拉美地區大量買進大豆、玉米和銅。

中國在阿根廷以及銅礦資源豐富的智利和秘魯都在擴大優勢。即便是在被極右翼總統博索納羅懷疑中國商業利益影響過大的巴西，中國同樣取得巨大進展。

BMJ Consultores Associados公司巴西分部的巴萊爾（Welber Barral）說，中國經常在運輸和基礎設施方面進行投資，這有助於糧食和金屬方面的貿易交易。與此同時拉美各國政府經常感到美國只是在說空話。

他說：「拉美各國政府抱怨，（美國）說了那麼多，但最後錢在哪裡？」

在洛杉磯主辦的美洲峰會被看作是美國對抗中國的一個核心平台。由於拜登未邀請獨裁國家尼加拉瓜、委內瑞拉和古巴領導人參加今年的會議，結果引發墨西哥總統奧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在內的拉美多國領導人公開抵制。

前白宮官員、現在智庫美洲委員會擔任副主席的法恩斯沃斯（Eric Farnsworth）說，美國國內事務議題和烏克蘭戰爭使得拜登的注意力放在了其他地方。

他說：「（美洲）峰會是解決問題的一部分，但是還需要拿具體的東西出來。」

（路透社）

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