北韓舉行勞動黨全體會議 金正恩缺席政治局會議引關注

韓國國際廣播電台報導：據北韓官方媒體9日報導，北韓8日舉行勞動黨第八屆中央委員會第五次全體會議擴大會議。

勞動黨全體會議是北韓討論國家重大事務、決定主要政策目標的會議機制。

據北韓中央電視台報導，受勞動黨中央委員會政治局委任，金正恩同志主持此次會議。全體會議一致通過了主要討論議題。

勞動黨中央委員會政治局常務委員金德勳、趙甬元、崔龍海也出席了會議。其中，負責經濟的總理金德勳的名字位列常務委員之首，較為罕見，這意味著此次會議或將重點放在經濟問題上。北韓今年旱災極為嚴重，影響了農業生產，再加上疫情暴發，導致經濟目標很難實現。

另外，北韓8日報告新增5萬餘例發熱病例。在疫情擴散的情況下，北韓仍召開大規模會議，其用意在於展現防疫自信感。

本次會議會否做出有關第七次核試驗的決定也備受關注。金正恩首次未出席此前舉行的政治局會議，有分析認為，這是為了檢查核試驗準備情況。