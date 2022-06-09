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「我們每一天都心痛哭泣想念女兒」首爾男酒駕撞死台女維持原判、被害人母盼警惕民眾

中央社／ 嘉義市9日電
台灣女學生曾以琳於2020年在南韓首爾遭酒駕者撞死，嫌犯一審判8年，曾的雙親錄影片回應時忍不住落淚。聯合報系資料照／記者林伯驊翻攝
台灣女學生曾以琳於2020年在南韓首爾遭酒駕者撞死，嫌犯一審判8年，曾的雙親錄影片回應時忍不住落淚。聯合報系資料照／記者林伯驊翻攝

台灣留學生曾以琳在南韓首爾街頭遭酒駕慣犯撞死，經過一次發回重審後，南韓最高法院今天對肇事者判決維持8年徒刑定讞。曾以琳母親盼女兒的死不要白白犧牲，警惕民眾勿酒駕。

曾以琳母親石宇慶今天接受媒體訪問時說，雖然很高興勝訴，最高法院駁回了肇事者的上訴，最終判8年有期徒刑，8年已是韓國對於酒駕最重判決，但對父母來說仍傷心不已，「我的女兒不會再回來了，8年如何補償我女兒的一生，我們每一天都心痛哭泣想念我們的女兒」。

石宇慶表示，只希望女兒的死不要白白犧牲，藉此吸引大眾注意，重視酒駕問題，並警惕社會大眾不要酒駕。

曾以琳父親曾慶暉說，希望韓國政府能夠正視酒駕的可怕，如同預謀殺人，希望他們能夠在法律上提高刑罰，這樣才能夠保護南韓的人民。

台灣留學生曾以琳109年在南韓首爾街頭遭酒駕慣犯撞死，肇事者原遭判8年徒刑，但去年12月30日南韓最高法院以違憲為由發回重審，今年3月29日重審結果仍維持與先前相同的8年有期徒刑，肇事者上訴。

曾以琳的父母拿出愛女照片，要酒駕被告記住她的臉。聯合報系資料照／記者陳柏亨翻攝
曾以琳的父母拿出愛女照片，要酒駕被告記住她的臉。聯合報系資料照／記者陳柏亨翻攝
曾以琳親友發起向青瓦台發起連署，盼維持肇事者的原判刑，圖為曾的親友製作連署步驟教學。聯合報系資料照／記者林伯驊翻攝
曾以琳親友發起向青瓦台發起連署，盼維持肇事者的原判刑，圖為曾的親友製作連署步驟教學。聯合報系資料照／記者林伯驊翻攝
在南韓攻讀博士的台灣女學生曾以琳，2020年在首爾街頭遭酒駕撞死。圖／翻攝Youtube
在南韓攻讀博士的台灣女學生曾以琳，2020年在首爾街頭遭酒駕撞死。圖／翻攝Youtube
留韓女博士生曾以琳的友人在南韓首爾中央地方法院正門前開記者會，盼嚴懲酒駕。圖／讀者提供
留韓女博士生曾以琳的友人在南韓首爾中央地方法院正門前開記者會，盼嚴懲酒駕。圖／讀者提供
到南韓留學的台灣女孩曾以琳，2020年在首爾被酒駕者車禍撞擊身亡。聯合報系資料照／記者卜敏正翻攝
到南韓留學的台灣女孩曾以琳，2020年在首爾被酒駕者車禍撞擊身亡。聯合報系資料照／記者卜敏正翻攝
曾以琳的父母拿出愛女照片，要酒駕被告記住她的臉。聯合報系資料照／記者陳柏亨翻攝
曾以琳的父母拿出愛女照片，要酒駕被告記住她的臉。聯合報系資料照／記者陳柏亨翻攝

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