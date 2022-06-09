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歷史領土紛爭 阿爾及利亞與西班牙交惡

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
西非局勢近日再度升溫，阿爾及利亞中斷與西班牙合作條約。（Photo on Wikimedia Commons）
西非局勢近日再度升溫，阿爾及利亞中斷與西班牙合作條約。（Photo on Wikimedia Commons）

阿爾及利亞8日宣布中止與西班牙的合作條約，已經引發西非各國不安，原因是西班牙承認摩洛哥對爭議領土西撒哈拉區的主權，引發阿爾及利亞強烈不滿，認為西班牙沒有尊重西撒哈拉人解放陣線（西撒人陣）對該地的領土聲明。這也凸顯出西班牙與摩洛哥、阿爾及利亞複雜的三角關係。

中止合作條約

根據《半島電視台》報導，阿爾及利亞8日宣布中止與西班牙合作的條約，並指控西班牙對於礦藏豐富的西撒哈拉區濫用行政權，承認摩洛哥在當地的統治，讓西非地區的地緣政治不穩。

對此，西班牙表示相當遺憾，呼籲阿爾及利亞不要衝動，重新啟動合作條約。

由於阿爾及利亞掌握西班牙多數天然氣來源，因此外界擔心這次合作中斷會對西班牙造成嚴重能源危機，但西班牙外交部長阿巴雷斯受訪時表示，阿爾及利亞給予西班牙最高保障，且能源合約為長期合作，無法突然中斷，雙方現階段交惡不至於影響能源供應。

雙方的爭議點在於，由於摩洛哥不滿西班牙收留確診新冠肺炎的西撒人陣首領阿佳里進行治療，西班牙官方近日以承認摩洛哥對西撒哈拉磷酸鹽礦區與漁區的主權安撫摩洛哥，但這隨即引發庇護西撒人陣的阿爾及利亞不滿，因此憤而決定停止雙方2002年在地中海聯盟下的合作協議。

歷史糾葛很複雜

1975年，西班牙、摩洛哥和茅利塔尼亞三國簽定《馬德里協議》，承諾在次年初全部撤離西撒哈拉，並將北部交給摩洛哥，南部交給茅利塔尼亞。但該協議遭到阿爾及利亞反對，西撒人陣在阿爾及利亞的支持下，和摩洛哥和茅利塔尼亞發生戰爭，衝突延續至今。

土耳其通訊社》提到，雖然聯合國不認可摩洛哥的主權聲張，但摩洛哥仍不願妥協。而過去的殖民者西班牙，如今為了刺激經濟成長，希望與摩洛哥增加互動，但也要顧及阿爾及利亞的能源合作開發，歷史淵源與國際政經局勢導致如今西非的複雜局勢。

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