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台灣女留學生遭撞死！南韓最高法院判酒駕男「8年徒刑定讞」

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
台灣留韓女博士生曾以琳慘遭53歲金姓酒駕男子超速闖紅燈撞上喪命。聯合報系資料照／記者林伯驊翻攝
台灣留韓女博士生曾以琳慘遭53歲金姓酒駕男子超速闖紅燈撞上喪命。聯合報系資料照／記者林伯驊翻攝

台灣留韓女博士生曾以琳慘遭53歲金姓酒駕男子超速闖紅燈撞上喪命一事出現最新進展，南韓最高法院9日針對該案2度開庭，最終維持二審結果、判金姓男子8年有期徒刑定讞。

南韓媒體「紐西斯通訊社」（Newsis）報導，南韓最高法院於當地時間9日上午11時15分針對此案再度開庭，最終法官宣判金姓男子犯下「危險駕駛致死」的特定犯罪加重處罰法，維持二審8年有期徒刑的判決定讞。

曾以琳為衛福部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉之女，2020年11月於首爾江南區步行過馬路時遭金姓男子撞擊，最終失血過多身亡。值得注意的是，金姓男子2012以及2017年便分別曾因酒駕被判處罰金，因此此案一、二審皆適用「尹昌鎬法」。

「尹昌鎬法」為南韓的道路交通法加重處罰條例，一審時金姓男子被判處8年有期徒刑、為南韓酒駕致死套用該法條的最大刑期，更比檢方要求的刑期要長，加上當時曾以琳有人不斷寫信給法官陳情、更發起請願，最終二審維持8年有期徒刑，但金姓男子仍上訴，因此全案交給南韓最高法院審理。

然而去年11月在憲法法庭法官的表決下「尹昌鎬法」被認為違憲，因此曾以琳一案被發回二審更審，並於今年3月29日再度做出判決、維持8年徒刑。如今南韓最高法院仍維持8年有期徒刑定讞。

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