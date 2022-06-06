李顯龍安排接班更進一步 指定財長黃循財為副總理

新加坡總理李顯龍6日選定他的可能接班人、財政部長黃循財為副總理，下周起生效。

根據官方聲明，黃循財將續任財政部長，同時兼任副總理。

現年70歲的李顯龍原本希望70歲前完成交接，但他於2020年7月大選後表示，當前首要之務是控制疫情、穩定經濟，他將在做好這些工作後，把新加坡交給下一代領導團隊。

然而，去年4月，原被視為下任總理人選的星國副總理王瑞杰突然宣布不再擔任人民行動黨第4代領導團隊領軍人物，為向來穩定的新加坡政壇投下震撼彈。

那麼，誰將接替王瑞杰、成為李顯龍接班人？歷經一年左右的時間，答案終於明朗化，身兼新加坡執政黨人民行動黨秘書長的李顯龍4月14日發布聲明，49歲的財政部長黃循財獲推舉為第4代團隊領導人。