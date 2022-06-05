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孟加拉第一大港貨櫃倉庫發生大火 釀至少34死、300傷

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
孟加拉第一大港、南部的吉大港附近40公里處的貨櫃倉庫發生化學物質爆炸，引發大火，已知至少34死、300傷。法新社
孟加拉第一大港、南部的吉大港附近40公里處的貨櫃倉庫發生化學物質爆炸，引發大火，已知至少34死、300傷。法新社

英國衛報報導，孟加拉第一大港、南部的吉大港（Chittagong）附近40公里處的貨櫃倉庫發生化學物質爆炸，引發大火。消防員4日稍晚開始就在現場持續滅火，但火勢到5日仍持續燃燒，已知造成至少34死、300傷，且有許多人身受重傷。目擊者還表示，火場內有些遺體尚未移出。

一名志工告訴記者：「在受火災影響的地方仍有一些遺體，我看見大概8至10具遺體。」

當地警方首長霍森（Anwar Hossain）告訴法新社，至少40名消防員及10名警察受傷，且至少有5名消防員殉職；「由於有些人身受重傷，預計死亡人數還會增加」。

地區首席醫療官喬杜里（Elias Chowdhury）表示，醫生中斷假期趕回急診室救治傷者，傷者已送往當地各醫院，目前約20人命危，全身約有60%至90%燒傷。社群媒體上也充斥醫院需要捐血的資訊。

消防員 孟加拉

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