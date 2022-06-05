德研究：空氣汙染較嚴重地區 更可能出現新冠重症病例

英國衛報報導，德國一項研究指出，空氣汙染較嚴重的地區，例如法蘭克福，更可能出現新冠重症病例。

研究發現，如果長期暴露於空氣汙染中，感染新冠肺炎後較可能出現嚴重症狀，空氣汙染物二氧化氮可能導致需要送進加護病房的重症患者。

由柏林美茵茲大學附設醫院的柯克(Susanne Koch)帶領的研究發現，居住在大氣汙染物二氧化氮濃度高的地方的人，在感染新冠病毒後更有可能進入加護病房或需要氧氣機。

燃燒化石燃料時，二氧化氮會釋放到大氣中，這種氣體已知對人的肺部有害，特別是內皮細胞。內皮細胞在心臟和血管內部形成薄膜，內皮細胞受損，會抑制氧氣從吸入的空氣轉移到人的血液中。

研究團隊使用空氣汙染數據來計算德國每個縣的二氧化氮平均濃度，濃度最高的是法蘭克福，最低的是在圖林根州的一個小縣蘇爾(Suhl)。