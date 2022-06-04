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法網／斯威雅蒂3年內奪2冠 35連勝追平本世紀最長紀錄

俄烏血戰似無止境 全球都是輸家

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
一名烏克蘭軍人今年5月15日在哈爾科夫北部村莊巡邏時，持槍蹲著凝視前方。美聯社
一名烏克蘭軍人今年5月15日在哈爾科夫北部村莊巡邏時，持槍蹲著凝視前方。美聯社

俄國侵略烏克蘭3日屆滿百日，正演變成看不見盡頭的血腥苦戰。雙方都自認在爭取生存，且都沒有退讓的本錢。這場自二次世界大戰以來歐洲最大規模的衝突，對烏克蘭造成愈來愈多破壞，使俄國經濟嚴重衰退，並造成全球秩序遭破壞、物價更高且經濟復甦更難。

俄軍3日在重型大炮的支持下持續進軍烏東頓巴斯地區，緩慢而穩定地攻城掠地，導致上萬名烏克蘭人向西逃難。烏國總統澤倫斯基發表一段嚴肅但頑抗的影片，標記俄國侵烏滿百日。他說：「烏克蘭武裝部隊在這裡。最重要的是，我們的人民在這。我們保家衛國已經100天了。勝利將屬於我們！榮耀歸於烏克蘭！」

聯合國指出，約690萬烏國人自戰爭開打以來已出國。烏國國內數百萬人因而流離失所。俄國摧毀了烏東城市，包括烏南的馬立波。地方官員指出，俄國圍困數周造成馬立波至少2萬2000人喪生。

烏國可能演變成要靠西方國家援助才能勉強生存。基輔當局官員表示，烏國除了需要人道援助和軍備，每月約需要50億美元（約台幣1469億元）支應政府基本服務及維持經濟運轉。

俄烏戰爭也使世界變得更貧窮。隨著糧食和能源價格飛漲，全球從疫情復甦的困境變得更複雜。長久建立的能源和糧食供應鏈中斷，世界許多國家面臨曠日費時且代價高昂的經濟適應期。德國經濟部長哈柏克近期表示：「便宜的化石燃料時代已結束。」

如同美國總統拜登所言，俄國侵烏是全球性事件。遠在亞洲的日本，4日傳出首相岸田文雄預計出席本月底在西班牙舉行的北約（NATO）峰會，將是日本第一人；澳洲、紐西蘭和南韓也有受邀。

烏克蘭 俄烏戰爭

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