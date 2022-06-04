檔案揭秘：德中情報合作 六四後亦未停止

對於如今的德國情報機關而言，中國間諜是主要對手之一。近年來，負責境內反間諜任務的聯邦憲法保衛局多次發布消息稱，和中國有關聯的駭客組織發動了針對德國的駭客襲擊，德方重點人物在社交網路平台上受到中國特工的針對性「挖角」，中國的間諜刺探德國經濟界、科技界、軍界的消息，德國的外交、經貿政策領域也遭到了滲透。此外，旅居德國的中國異議人士也是中國情報機關的監視目標。

不過，在30多年前，德中關係遠沒有如今這般緊張。80年代，當時的西德正在尋求進一步親近中國，避免在政治、經濟甚至情報領域產生摩擦。德廣聯查閱了德國情報機關的檔案後發現，在1981年到1995年間，聯邦憲法保衛局的工作報告中壓根就沒提中國。據信，這個反間諜機關是應德國內政部要求而不對中國作針對性部署。

德廣聯記者在調查後指出，當年中蘇交惡讓許多西方國家都寄希望於中國能夠成為聯合抗擊蘇聯的重要伙伴。不僅僅是德國，當年美國也曾因此積極開展和中國的情報合作。尤其在1979年伊朗伊斯蘭革命後，美國失去了一個重要的刺探蘇聯情報的據點，華盛頓因此將目光轉向了剛剛與之正式建交的北京。

美中也曾開展情報合作

當時，美國中央情報局在中國新疆靠近蘇聯邊境的地方設立了兩處監聽站，美方負責提供技術設備，中國人民解放軍的情報人員則接受了美方的相關培訓。他們的監視目標是不遠處的蘇聯核導彈試驗設施。

德廣聯在解密檔案中還發現，不久後，負責對外情報工作的德國聯邦情報局也開始和中國展開了刺探蘇聯的情報合作。1985年7月，一個德國官方代表團訪問中國，時任德國聯邦情報局副局長、相關部門主任以及若干名聯邦議員也在代表團中。他們相互約定對行程內容保密。他們下榻在北京的一處政府招待所，還為中國方面准備了若干禮物：德國手表、瑞士軍刀、圓珠筆……還有德國Minox公司生產的間諜相機。禮物價值總額約為5900西德馬克。

這個代表團訪華的主要目的就是和中方商討「帕米爾行動」的細節。德國聯邦情報局通過和中國情報機關的該合作項目，向中國提供了價值數百萬西德馬克的竊聽設備。一方面，西德方面想以此來監聽蘇聯軍方通信，另一方面也是為了測試一批電子干擾裝置。這些裝置主要是為德國聯邦國防軍的戰鬥機研發的。

德中情報合作至少持續到90年代中期

1989年六四事件發生後，美國方面立即終止了和中方的情報合作，美國中央情報局很快就撤除了設在新疆的監聽設備。不過，德國聯邦情報局卻在六四事件後堅持和中國合作，針對中亞地區的合作監聽項目一直持續到90年代中期。

德國情報機關在中國的合作監聽站到底運行了多久？今天是否還依然有德中情報合作項目？對於這些問題以及一切有關「帕米爾行動」的問題，德國聯邦情報局並沒有答覆。該部門一發言人對德廣聯表示：為了保護德國聯邦情報局的職能、保護德國的國家利益、保護情報消息源的安全，本部門暫時無法提供信息。

根據德國聯邦情報局網站上的公開資料，該機構目前和全球160多個國家的約450個情報機關開展合作。但是該機關是否依然和中國開展合作，則無從得知。負責監管聯邦情報局的德國總理府也對此保持沉默。

（德廣聯）

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