日本可望首度參加北約峰會！尚未定案但岸田文雄已準備
日本共同社報導，日本政府消息人士4日表示，首相岸田文雄可望參加本月29、30日在西班牙首都馬德里舉行的北約（NATO）峰會，但目前尚不確定岸田是否真的出席會議，這取決於國內政治局勢。如果岸田真的出席會議，將成為首位參加西方盟國會議的日本領袖。
日本政府希望，岸田參與北約峰會能加強與歐美國家合作，以應對俄國侵烏及台海可能出現的突發事件。消息人士稱，岸田將於26日參與德國為期三天的七大工業國（G7）峰會後，再飛往馬德里。
然而，執政黨自民黨內部對於岸田是否參與北約峰會意見不一。北約峰會行程預計會和將在22日開跑的參議院選舉競選活動衝突。一些政府官員認為，岸田參與峰會有助提高民眾對自民黨的支持度，但另一些官員認為，岸田應專注競選。
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