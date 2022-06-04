快訊

烤肉、抓龍蝦…東北角遭爆「停車場當露營區」 當地管理處回應了

兒童疫苗接種有望縮短間隔 莊人祥：最晚6月底前公布

日本可望首度參加北約峰會！尚未定案但岸田文雄已準備

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本首相岸田文雄。歐新社
日本首相岸田文雄。歐新社

日本共同社報導，日本政府消息人士4日表示，首相岸田文雄可望參加本月29、30日在西班牙首都馬德里舉行的北約（NATO）峰會，但目前尚不確定岸田是否真的出席會議，這取決於國內政治局勢。如果岸田真的出席會議，將成為首位參加西方盟國會議的日本領袖。

日本政府希望，岸田參與北約峰會能加強與歐美國家合作，以應對俄國侵烏及台海可能出現的突發事件。消息人士稱，岸田將於26日參與德國為期三天的七大工業國（G7）峰會後，再飛往馬德里。

然而，執政黨自民黨內部對於岸田是否參與北約峰會意見不一。北約峰會行程預計會和將在22日開跑的參議院選舉競選活動衝突。一些政府官員認為，岸田參與峰會有助提高民眾對自民黨的支持度，但另一些官員認為，岸田應專注競選。

日本 北約 馬德里

延伸閱讀

普丁顧此失彼 俄亞洲政策面臨挑戰

日本下月開放觀光蒙陰影？ 測試旅遊團1泰國團客確診

日銀維持強力寬鬆政策

解讀拜登軍事保台論 白宮前官員：未改變美國政策

相關新聞

布林肯談六四事件33周年 稱勇者不會被遺忘

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在六四事件33周年前夕，向當年在中國天安門廣場遭軍事鎮壓的民運學生示威者...

越南研發非洲豬瘟疫苗 估8月底上市每劑45元

越南農業與農村發展部官員3日表示，越南成功研發的非洲豬瘟疫苗預計8月底上市，價格每劑約新台幣45元，中國養豬企業已有意願...

日本可望首度參加北約峰會！尚未定案但岸田文雄已準備

日本共同社報導，日本政府消息人士4日表示，首相岸田文雄可望參加本月29、30日在西班牙首都馬德里舉行的北約（NATO）峰...

英國女王不適缺席感恩禮拜 白金禧背後權力悄悄交接

6月2日至5日，英國民眾暫拋通膨困擾，熱鬧參與女王伊麗莎白二世登基70周年的「白金禧」慶祝活動。不過近半年來女王現身公眾...

常想斷捨離反不利居家整理？ 日本家事達人歸納5大盲點

望著像被炸過的客廳與常常關不緊的衣櫃，你的內心吶喊：明明有心要整理收拾，為什麼總是做不好。日本最搶手家事達人之一sea，整理過6000個以上的家，歸納出家中總是很亂的人，常掛在嘴邊的五句話，並一一戳破話中的盲點。

陸童書插圖從藝術到不入流 「食物鏈底層」的悲劇

大陸人教版小學數學課本日前引發軒然大波，網友批評缺乏美感甚至令人不適，而眾多兒童圖書也被網友「翻出」插畫有打色情擦邊球等亂象，問題不少。事實上，大陸義務教育教材也曾有過藝術水準高的時候，但如今掉入「食物鏈的最底端」，稿酬低、門檻低，幾乎成了不入流的代名詞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。