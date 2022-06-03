英女王登基70周年 哈利與梅根低調回鄉只為「搭橋」？

英女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）登基70周年，英國一整個週末都有慶祝活動，而她已移居美國加州的孫兒哈利（Prince Harry）和孫媳梅根（Meghan, Duchess of Sussex）也回到英國參與，並從在慶典首日起一直保持低調。

這是2021年3月7日美國名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）對兩人進行的「核彈級」訪問播出後，最引人注意的回鄉之旅。這是他們2020卸下高級王室成員身份後，梅根兩年多以來第二次回到英國。

有人擔心，兩人的出現會不會模糊焦點，但迄今為止，似乎沒有這個問題。

為了確保他們這次行程順利進行——哈利心愛的祖母盡情享受慶祝活動 ，這對夫婦一切從簡。他們在美國是一位對名人夫妻，但在英國王室的慶典，他們只是參加者。

他們僅從白金漢宮的窗戶觀看閱兵儀式、沒參與馬車遊行，也沒站在白金漢宮陽台上。

他們避免在機場成為記者鏡頭的焦點，乘坐由英女王安排、駛到私人機場接載他們汽車。他們此行僅有與少數保安團隊成員隨行。

英媒稱兩人這般做法不太可能是偶然。有聲音認為他們很可能被敦促與整個王室保持一致並留在幕後，成為支持的團隊的一部分，而不是眾人焦點。不過實情可能是，其實大家都有默契。

英國《鏡報》2日引述一位消息人士曾談到這對夫婦：「公爵和他的家人之間有進一步的接觸，但任何關於他們計劃引起轟動或影響女王慶祝活動的言論都是無稽之談。

王室評論員在觀察，自他們2020年卸下高級王室成員身份以來，夫妻倆是在以一種可能是前所未見的方式參加王室大型活動。這種更安靜、沒怎麼高調露面以及接受訪問的做法，可能是他們與王室「重建橋樑」的方式。

雖然站在白金漢宮陽台的，僅有履行公職的王室成員，不包括哈利、梅根以及陷入性醜聞的安德魯王子，但哈利王子夫婦仍然是一同出席慶典的、王室家庭一分子。

安德魯王子（Prince Andrew）因感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），無法參加3日在聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）舉行的女王壽辰感恩崇拜（National Service of Thanksgiving）。這個在2日發布的消息引起外界關注。但哈里伉儷將出席，這被視為王室選擇包容他們的、進一步的迹象。

哈利和梅根的女兒莉莉貝特（Lilibet Diana Mountbatten-Windsor）6月4日便滿一歲，但從未與曾祖母見過面。王室評論家希望，有關方面會安排一個讓女王與曾孫女以及其他家庭成員合照的場合。

英女王登基白金禧年週末慶典，主角自然是伊利莎白二世，但哈利夫婦也難免引起外界注意。他們預計將與女王會面，但這類會面都是私人會面，外界將難以知道細節，除非過後又有消息人士「放風」或英國小報「爆料」。

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文章授權轉載自《香港01》