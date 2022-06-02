互相較勁？中澳擴大爭奪對南太平洋地區的影響力

據路透社報導，中國外交部長王毅在對南太平洋8國展開訪問前，北京方面已經先期向該地區的10個國家分發了一份希望雙方可以達成的內容涉及警務、安全、漁業、數據和自由貿易區的協議草案。

但是這份協議草案引發了一些太平洋國家對安全建議的擔憂。除此之外，南太平洋國家如果在經濟層面與北京緊密結合，也可能會引發與美國、澳洲等國之間的摩擦。

本周一（5月30日），王毅在斐濟參與並聯合主持主持第二次中國—太平洋島國外長會上，各方同意推遲對該協議草案的審議。

南太平洋島國薩摩亞總理馬塔阿法（Fiame Naomi Mata’afa）周四（6月2日）表示，薩摩亞擔心，太平洋島國之間無法先就中方提出的草案計劃進行討論。

她在同到訪的澳洲外長黃英賢共同參加的新聞記者會上說：「邀請我們去參加一輪討論，同時就期待做出一個內容廣泛的決定或者得到一個結果。我們不可能同意這種做法。」

她說：「我認為，本地區已經得出了一個結論，就是我們需要作為一個地區整體召開會議，考慮商討發展伙伴向我們提出的任何建議。」

太平洋島國論壇是太平洋地區最主要的區域性組織，由18個成員國組成，其中也包括澳洲和紐西蘭。帕勞和瑙魯等成員國與中華人民共和國沒有建立邦交關係，這些國家與中華民國之間存在正式外交關係。

中國在具有軍事戰略意義的南太平洋地區不斷尋求安全影響力，其強硬態度引起了澳洲、紐西蘭、美國的關切。

澳洲外長黃英賢說，澳洲認為，「區域安全是太平洋大家庭（自己）的事務」。

黃英賢還表示，澳洲將向薩摩亞提供一艘全新的海岸警衛隊巡邏艇。去年薩摩亞的巡邏艦納法努阿2號（Nafanua II）撞上礁石，造成不可修復的損害。

黃英賢周五還將對湯加進行訪問。幾天前，中國外長王毅剛剛訪問了湯加。黃英賢想向南太平洋島國傳遞的信息是，澳洲新政府致力於在氣候變化方面做出更多的努力。氣候變化對太平洋島國來說是最大的安全挑戰。

王毅南太八國行接近尾聲

王毅對南太平洋8國的訪問之旅已經接近尾聲。在訪問過程中，王毅與到訪國家之前簽署了一系列雙邊協議，涵蓋貿易、漁業、基礎設施建設以及提供警用設備等多個方面。

《中國日報》在近日發表的一篇社論中批評澳洲、美國、紐西蘭和日本對於王毅的南太之行表達出的不安毫無道理。

評論稱：「那些對王毅的訪問感到不安的人正在整個地區匆忙地進行外交演習，無論是台前的還是幕後的。」

周四，王毅抵達巴布亞新幾內亞。該國即將舉行大選。

巴布亞新幾內亞國內英語報紙《郵政信使報》引述該國外長的看法說：「人們已經對北京提出的協議草案中的安全事宜部分感到不安。」

巴布亞新幾內亞前總理奧尼爾（Peter O'Neill）也批評王毅挑選的訪問時間不當。奧尼爾正在競選下一任總理。

《郵政信使報》引述奧尼爾的看法說，大選結束前，巴布亞新幾內亞不應該同中國簽署任何協議。他還說，中國為該國大選捐贈安全設備或提供安全支持是「不恰當的做法」。

澳洲廣播公司早些時候曾報道，王毅訪問巴布亞新幾內亞期間將向該國提供2000套警用防彈衣。

法新社報導稱，預計王毅將在周五與巴布亞新幾內亞政府簽署一份關於「綠色發展」的投資合作諒解備忘錄。

巴布亞新幾內亞蘊含豐富的自然資源。該國與近鄰澳洲已經建立起密切的防務關係。2018年，澳洲承諾幫助巴布亞新幾內亞建立一個新的海軍基地以及幫助培訓其警察。但是巴布亞新幾內亞也向中國出售液化天然氣。今年1月，中國國家能源局副局長還曾與巴布亞新幾內亞副總理兼工商部長就擴大天然氣合作項目舉行了視訊會議。

王毅的南太平洋島國之行最後一站是東帝汶。

(路透社、法新社)

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